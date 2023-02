Revoca della penalizzazione della Juventus: si muove la politica, Elkann non ne può più

Adesso anche la politica si muove sul caso bianconero. Cosa sta succedendo nei piani alti della società: i dettagli della situazione.

In casa Juventus si fa il punto della situazione e oltre alle varie testate giornalistiche, adesso, anche la politica scende in “campo” per la situazione Juventus. Cosa sta succedendo ai piani alti.

Come scrive ‘Tancredi Palmeri’ su Twitter, adesso la situazione bianconera è monitorata, anche, dai piani alti della politica italiana. E, stando alle indiscrezioni, adesso, crescono e bisbìgli su una probabile revoca della penalizzazione alla Juventus.

Juventus, revoca della penalizzazione? Il punto

“Nelle camere del potere la famiglia Elkann e Agnelli si starebbe muovendo poderosamente, smuovendo la politica scesa in campo prepotentemente“. Così scrive Palmeri a proposito del caso Juventus che adesso potrebbe diventare di ordine pubblico anche, proprio, per la politica italiana.

Anche così, sottolinea, Palmeri si spiegano le uscite di Salvini e Abodi che hanno parlato proprio della questione bianconera. Adesso i tifosi, così come l’allenatore sperano che questo caso possa risolversi il prima possibile, così da non creare ulteriori problemi dopo. Intanto i bianconeri sono fuori da qualsiasi competizione europea e con quei meno quindici anche il morale dei giocatori non sembra più lo stesso, tanto che si parla di una situazione tutt’altro che serena negli spogliatoi. Se nulla dovesse essere cambiato, a questo punto, la prossima stagione sarà di piena rivoluzione. Incominciando dall’allenatore che non è così saldo quanto sembrava inizialmente. Un cambio radicale che potrebbe arrivare proprio in mancata qualificazione europea da parte della Juventus, spauracchio che i tifosi sperano di non dover incontrare. Stasera intanto c’è la sfida di Coppa Italia contro la Lazio, in un certo senso una sfida cruciale.