Juventus-Lazio formazioni ufficiali: Allegri lo schiera dall'inizio

È un giorno molto importante oggi per la Juventus che sarà impegnata nei quarti di finale di Coppa Italia. Si gioca alle ore 21.

Manca davvero molto poco al fischio di inizio della partita che metterà alla formazione di Allegri scendere in campo quest’oggi contro l’ambiziosa Lazio dell’ex Maurizio Sarri. In gara singola se ci gioca l’accesso alla semifinale del torneo.

In campionato la Juventus si ritrova molto lontana dal quarto posto e dunque dalla zona che garantisce l’accesso alla prossima edizione della Champions League. La Coppa Italia rappresenta dunque un obiettivo molto importante per Chiesa e compagni, che hanno l’ambizione e la possibilità di arrivare in fondo. Vincere questo trofeo vorrebbe dire non solo arricchire la bacheca del club, ma anche dare nuova entusiasmo ad una tifoseria che ne ha assolutamente bisogno dopo che la penalizzazione inflitta in serie A ha di fatto scombussolato la seconda parte della stagione dei loro beniamini.

Le formazioni ufficiali di Juventus-Lazio

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Locatelli, Fagioli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic.

LAZIO (4-3-3): Maximiano; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Vecino, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

Allegri rilancia Chiesa dall’inizio in attacco al fianco di Vlahovic, non c’è Pogba e non giocano nemmeno gli argentini Paredes e Di Maria. Sulla fascia destra c’è Cuadrado e ci si attende molto da lui sul piano della spinta, mentre dal lato opposto gioca Kostic. L’allenatore conferma anche la fiducia in Fagioli a centrocampo. Nella Lazio c’è il ritorno in campo dal primo minuto di Immobile. Sarri punta sul suo bomber per cercare di vincere allo Stadium. Manca Milinkovic-Savic, uno dei possibili obiettivi di mercato dei bianconeri per la prossima estate. Al suo posto gioca Vecino.