Milinkovic Savic arriva con l’acconto: la Juventus lo ha già pagato

Anche essere le trattative di gennaio ci sono ufficialmente concluse il calciomercato della Juventus guarda inevitabilmente già avanti.

Questa sessione invernale dei trasferimenti si è chiusa senza sussulti per la formazione allenata da Massimiliano Allegri. Che ha perso una pedina importante come McKennie che si è accasato al Leeds in Premier League.

Per vedere volti nuovi nell’organico bianco e nero bisognerà dunque attendere la prossima stagione, dopo che la dirigenza farà le sue valutazioni sugli uomini attualmente a disposizione dell’allenatore livornese. Quel che si può dire senza timore di essere smentiti e che la Juventus per forza di cose dovrà fare degli investimenti importanti in più reparti, viste anche le partenze che ci sono all’orizzonte. Non ci sono dubbi sul fatto che diversi nomi sono sicuramente appuntati sul taccuino come potenziali obiettivi ma bisognerà muoversi con i tempi giusti per bruciare la concorrenza. Che diventa giorno dopo giorno sempre più agguerrita.

Juventus, Pellegrini come anticipo per Milinkovic-Savic?

C’è un calciatore che ormai da anni viene accostato ai bianconeri e che alla Juve interessa eccome. Stiamo parlando di Milinkovic-Savic, centrocampista della Lazio che garantisce un rendimento positivo e anche un buon bottino di reti. Giocatore ormai maturo per grandi palcoscenici.

Il mediano ha il contratto in scadenza a giugno 2024 e per ora l’intesa per il rinnovo con i biancocelesti sembra lontano. Ecco perché in estate la Lazio potrebbe decidere di cederlo per non perderlo poi a parametro zero. Il quotidiano “Il Messaggero” sottolinea come i tifosi capitolini siano abbastanza preoccupati. Pensano infatti che l’arrivo di Luca Pellegrini in prestito con diritto di riscatto alla Lazio possa essere un “anticipo” da parte del club torinese, intenzionato a stringere per portare Milinkovic-Savic all’ombra della Mole nella prossima estate.