Dalla Juventus all’Arsenal: l’incubo è realtà, affare in frantumi

Un altro obiettivo sfuma per la Juventus: l’Arsenal piomba sul gioiello della Liga e brucia sul tempo i bianconeri

La Juventus ha chiuso il mercato invernale senza nessun colpo in entrata ma solo con una cessione, quella di Weston McKennie al Leeds United.

Le questioni giudiziarie del club bianconero hanno messo in secondo piano i piani di mercato in questa finestra invernale. Nonostante ci siano diversi big in scadenza, la Juventus non ha ancora trovato i giusti sostituti ma in questi mesi continuerà a lavorare per non farsi trovare impreparata in estate. Alcune piste, però, si sono notevolmente freddate. Evan N’Dicka, ad esempio, sembra ormai definitivamente sfumato per la Juventus. Il difensore centrale classe ’99 avrebbe già un pre-accordo col Barcellona che, con ogni probabilità, verrà ufficializzato al termine della stagione. Un brutto colpo per i bianconeri che hanno inseguito il francese dell’Eintracht Francoforte a lungo, nella speranza di sfruttare il contratto in scadenza per prenderlo a parametro zero.

Juventus, sfuma anche Fresneda: assalto dell’Arsenal

Un altro obiettivo concreto della Juventus per la difesa è Ivan Fresneda, giovanissimo difensore classe 2004 che milita in Liga, nel Real Valladolid.

Il giovane terzino destro spagnolo, nativo di Madrid, ha esordito in Liga solo a settembre dello scorso anno ma il suo talento ha subito dato nell’occhio, attirando l’attenzione anche di club importanti a gennaio. Il suo agente ha affermato che bene 30 squadra sono interessate ad ingaggiarlo e, secondo quanto riportato dal ‘Telegraph’, una delle principali candidate sarebbe l’Arsenal. Nonostante i sondaggi da parte di Borussia Dortmund, Newcastle e della stessa Juventus, i ‘Gunners’ sembrano avanti nei contatti per Fresneda. L’Arsenal ha riacquisito uno status importante negli ultimi tempi, che per anni era venuto meno alla luce dei risultati fallimentari sul campo. Il primo posto in classifica in Premier League ha permesso alla squadra di Arteta di riacquisire un appeal notevole e questo si riflette anche sul mercato. La prova arriva dal trasferimento di Jorginho dal Chelsea all’Arsenal in questa finestra di gennaio.

Arteta al momento sta impiegando in quella zona di campo giocatori come Ben White e Takehiro Tomiyasu, che però, non nascono come terzini destri. Adesso l’allenatore dei ‘Gunners’ è alla ricerca di un terzino destro naturale che possa alzare il livello e garantire un’alternativa importante anche per la prossima stagione. Fresneda ha un contratto col Real Valladolid fino a giugno 2025 e la squadra di Ronaldo ‘Il Fenomeno’ lo valuta circa 5 milioni di euro. In base alle sue prestazioni in questa seconda parte di stagione, il suo prezzo potrebbe salire. L’Arsenal vuole bruciare la concorrenza che comprende anche la Juventus e accaparrarsi il gioiello spagnolo.