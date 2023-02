La Procura FIGC apre una nuova inchiesta: ‘colpa’ di Napoli-Juventus

La Procura apre una nuova inchiesta, la partita presa in esamina è quella contro il Napoli: cosa succede adesso.

Come scrivono da ‘Sportface.it’, la Procura della Figc, guidata da Giuseppe Chiné, ha aperto un’inchiesta perché Luciano Moggi, radiato per i fatti di Calciopoli, lo scorso 14 gennaio era a bordocampo durante Napoli-Juventus del campionato Primavera.

Procura federale che, subito dopo aver appreso la notizia a mezzo stampa corredata da immagini chiare, avrebbe, scrivono proprio dal portale ‘Sportface.it’, aperto un fascicolo d’indagine sull’accaduto.

Inchiesta aperta dalla Figc | Luciano Moggi a bordocampo

Come riporta, infatti, il portale, tale violazione, qualora dovesse avere confermata dalla verifica, riguarderebbe, come sottolineato poc’anzi, la presenza a bordocampo di una figura che – attualmente – non è presente né in lista gara né tra gli accreditati aggravata nel caso di Moggi dalla radiazione post calciopoli, ovvero “la preclusione a vita alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della Figc”.

Mercoledì, scrivono proprio da ‘Sportface.it’, sarebbe già stato ascoltato Gianluca Pessotto, colui che ora opera negli staff bianconeri coordinandoli, che come evidenziato dalle immagini quel giorno sul campo di Cercola si è intrattenuto a lungo con Luciano Moggi. Non ci resta che attendere novità importanti sul caso che in questo momento ritorna in auge in casa bianconera.