La Juventus fa scuola: svolta storica sulle plusvalenze, provvedimento immediato

Juventus, adesso la svolta potrebbe già essere storica per quanto concerne le plusvalenze: cosa sta succedendo.

In casa bianconera, adesso, potrebbe succedere già qualcosa di importante. Come scrive Giovanni Capuano da Twitter, in arrivo la stretta sulla normativa sulle plusvalenze.

Come si legge, infatti, il Governo avrebbe blindato l’emendamento al decreto Milleproroghe con le nuove regole (restrittive) che mirano a disincentivare le operazioni senza passaggio di denaro.

Juventus, mercato verso la svolta

Tramite ‘Il Messaggero’ si parla, infatti, del caso plusvalenze e verso la svolta epocale con tanto di intervento diretto del Governo.

Una nuova regola che mira, quindi, a disincentivare le operazioni senza passaggio di denaro. Mentre la situazione extra campo continua ad essere nell’occhio del ciclone, la Juventus risponde positivamente sul campo. Ieri una vittoria che ha permesso la squadra di Allegri di avanzare nella qualificazione in Coppa Italia battendo una Lazio in splendida forma nell’ultimo periodo. La squadra di Massimiliano Allegri ha infatti blindato un risultato netto di 1-0 che ha permesso alla Vecchia Signora di qualificarsi alle semifinali della competizione. Un risultato che fa molto bene al morale della squadra in questo momento difficile. Sperando che, il tutto, venga replicato anche in campionato, i ragazzi si concentrano sul campo in attesa del prossimo match cruciale. Allegri vuole ottenere il massimo dalla squadra nonostante la penalizzazione di quindici punti. Adesso tutto è possibile, nonostante tutto, la Juventus è una squadra con un’ottima rosa con cui può ambire a tutte le competizioni. Pertanto ci sarà massima concentrazione anche per l’Europa League, altra competizione europea assolutamente da non sottovalutare.