Calciomercato, 150 milioni per spiccare il volo: la Juventus passa all’incasso

Calciomercato Juventus, il mercato non ha regalato nessun colpo a Massimiliano Allegri. Ma il futuro potrebbe regalare un tesoretto da investire

Nessun colpo in entrata nel mercato di gennaio. Nessun innesto per dare una svolta alla stagione. Eppure, in altri periodi, andando a vedere quella che è la situazione di classifica, la Juventus qualche acquisto lo avrebbe chiuso.

Ma le cose da un anno all’altro, pensando al mercato di riparazione del 2022, sono cambiate in maniera drastica. Con una nuova spada di Damocle che incombe nella testa della società e con una penalizzazione che purtroppo potrebbe anche diventare qualcosa in più. Ovviamente nessuna sogna questo, e magari le cose si potrebbero anche aggiustare. Quello che rimane però è il fatto che vi abbiamo detto prima: la chiusura di un mercato senza nessun annuncio ufficiale in entrata. Bene, qualora le cose si aggiustassero – perché parliamoci chiaro, passa tutto da quello che i tribunali decideranno – i bianconeri per la prossima estate potrebbero avere un tesoretto che vale 150 milioni di euro da poter investire. E andiamo a vedere come.

Calciomercato Juventus, i soldi dai prestiti

Ci sono cinque elementi che la Juve ha mandato in prestito e che qualora i vari club decidessero di riscattare potrebbero fruttare ma tanti e tanti soldi. Il primo è quello di Mckennie, che poi è l’ultimo andato via, che adesso è al Leeds.

Poi c’è Pellegrini, passato da Torino ma proveniente dalla Germania che se n’è andato alla Lazio. Tornando poi in Inghilterra ci sono Kulusevski al Tottenham, Zakaria al Chelsea e Arthur al Liverpool che ancora sono in discussione. Ovvio che l’ultimo dovrebbe tornare a Torino visto quello che non è riuscito a combinare alla corte di Klopp e che quindi i 150 milioni sono difficili da raggiungere. Ma tutti gli altri alla fine potrebbe spiccare il volo.