Calciomercato Juventus, rescissione Pogba: il ribaltone è immediato

Calciomercato Juventus, dall’Inghilterra sono convinti che la seconda avventura torinese del giocatore transalpino sia agli sgoccioli.

La “bomba” l’ha sganciata nel tardo pomeriggio di ieri il Daily Mail, popolare quotidiano britannico. Dall’Inghilterra, per farla breve, sono convinti che la Juventus starebbe seriamente pensando di rescindere il contratto di Paul Pogba, in seguito ai continui infortuni che stanno tormentando il centrocampista francese ex Manchester United.

Secondo quanto riportato dai giornalisti d’oltremanica, il club bianconero si sarebbe pentito di aver riportato a Torino il giocatore che nella scorsa decade fu tra i grandi protagonisti degli ultimi scudetti con Antonio Conte in panchina e i primi di Massimiliano Allegri, prima di volare in Premier League per oltre 100 milioni di euro ed accettare l’offerta dei Red Devils. Pogba, tornato dopo sette stagioni, non ha ancora disputato neppure un minuto da quando è tornato in Italia. Si è fatto male durante la tournée estiva che ha impegnato la Juventus negli Stati Uniti d’America e da allora non si è più ripreso. La scelta di non operarsi immediatamente dopo il problema al menisco a quanto pare gli si sta ritorcendo contro. E non è stata affatto condivisa né dalla società né dall’allenatore livornese.

Calciomercato Juventus, servito il ribaltone: “Il club non sta pensando alla rescissione”

Nei giorni scorsi si era parlato della possibilità, per la Juventus, di cedere Pogba in estate. Le destinazioni più quotate al momento potrebbero essere la Mls, il campionato statunitense. Oppure l’Arabia Saudita, dove è appena sbarcato l’altro ex juventino Cristiano Ronaldo, fresco di matrimonio plurimilionario con l’Al-Nassr di Riad.

Contrariamente a quanto riportato dal Daily Mail, la #Juventus non sta valutando la rescissione di @paulpogba ❌ — Mirko Di Natale (@_Morik92_) February 4, 2023

Tutto dipenderà dalla seconda parte della stagione. Se Pogba riuscirà a dimostrare di essere integro e fornire tutte le garanzie dal punto di vista fisico. Altrimenti potrebbe essere divorzio anticipato, quasi di comune accordo. Secondo il giornalista di Tuttojuve.com, tuttavia, quella della rescissione è una strada che la Juventus non vorrebbe percorrere.