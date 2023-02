Verso Salernitana-Juventus: il grande dubbio di Allegri

La Juventus ha già messo nel mirino il suo prossimo avversario, ovvero la Salernitana, in una sfida che mette altri tre punti d’oro in palio.

Martedì 7 febbraio i bianconeri scendono in campo per affrontare in terra campana l’undici di Nicola, squadra organizzata che sa come creare grattacapi ai propri avversari. Una sfida dunque non semplice, che andrà giocata con il massimo della concentrazione.

Dopo aver superato il turno in Coppa Italia contro la Lazio c’è ovviamente fiducia e consapevolezza dei propri mezzi. Ma in campionato più volte la Juve è scivolata contro avversari con meno qualità, e il dover recuperare terreno a tutti i costi dopo la penalizzazione non aiuta. Ci sono ancora diversi dubbi di formazione per Allegri. Che ha concesso un giorno di riposo dopo la sfida di Coppa proprio per far sì che i suoi giocatori possano recuperare delle energie. Vedremo una nuova squadra a Salerno?

Juventus con il tridente a Salerno oppure no?

Il vero dubbio dell’allenatore livornese è legato allo schieramento tattico. Tridente in avanti oppure consueto 3-5-2 per affrontare i campani? Il nodo legato alla formazione in fondo è tutto qui. I tifosi vorrebbero vedere una squadra all’arrembaggio, con Chiesa e Di Maria esterni e pronti a supportare bomber Vlahovic. Possibile vederli insieme in campo?

Possibile sì, ma forse non dall’inizio. Allegri infatti dovrebbe puntare sul “vecchio” modulo. Con Gatti che scalpita per avere una chance in difesa, mentre a centrocampo si va verso la conferma di Fagioli, ormai diventato un elemento chiave della squadra di Allegri. Che a destra dovrebbe mandare ancora in campo dall’inizio Cuadrado, anche se il colombiamo probabilmente non ha ancora i 90 minuti nelle gambe. Dal lato opposto conferma per Kostic. Non saranno sicuramente della sfida Milik e Pogba. Quando si rivedrà il francese?