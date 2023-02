Calciomercato Juventus, accordo e firma: contratto fino al 2026

Calciomercato Juventus, ormai ai dettagli al questione relativa all’accordo del difensore. Per lui un contratto fino al 2026.

L’obiettivo dei bianconeri, oltre al puntare su giovani promesse per il futuro, è anche quella di consolidare i campioni presenti in rosa. Una rivoluzione che è già in atto in casa bianconera ma che può, comunque, ripartire da basi solide.

Tra i possibili “nuovi” senatori c’è uno che convince tutti, tifosi in primis che adesso lo vogliono proprio come nuovo capitano consolidato. Motivo in più che fa ben sperare per il suo rinnovo di contratto, ormai, al dettaglio.

Calciomercato, Danilo “a vita” alla Juventus | Rinnovo fino al 2026

Il brasiliano è una priorità per la squadra di Allegri. Determinato, grintoso ma soprattutto qualitativo. Un giocatore che suda la maglia ad ogni partita e che dimostra un feeling pazzesco con i partner della difesa. Uno degli, ormai, titolari inamovibili anche per mister Allegri che crede nelle sue indubbie potenzialità. Adesso la questione rinnovo, dunque, è veramente ai dettagli.

Per Danilo, si legge da ‘Il Corriere di Torino’, il rinnovo è quindi solo in mancanza di annuncio ufficiale ma sarebbe già fatta. Il brasiliano guadagnerà circa 4 milioni a stagione. Un prolungamento fino al 2026 a circa 4 milioni netti di ingaggio che consoliderà il difensore per lungo tempo, ancora, alla Juventus. I bianconeri festeggiando quindi la possibilità di consolidare uno dei loro leader di oggi ma anche di domani. Un nuovo senatore che già sta dimostrando affetto, dedizione e sacrificio. Virtù che ne automatizzano il suo juventinismo che arriva diretto ai tifosi che ogni volta lo elogiano sui social.