Calciomercato Juventus, cessione definita: domino lampo, Vlahovic dice addio

La Juventus è costretta a cedere il suo big: Dusan Vlahovic è sempre più vicino all’addio a fine stagione. Il punto sul futuro del serbo

Le questioni finanziarie e fiscali della Juventus potrebbero costringere la dirigenza a vendere alcuni pezzi grossi a fine stagione e tra questi c’è sicuramente Dusan Vlahovic.

Ormai sembra diventata una telenovela quella tra la Juventus e il centravanti serbo, a solo un anno dal suo approdo in bianconero. Vlahovic era arrivato lo scorso gennaio dalla Fiorentina con un investimento di ben 80 milioni di euro, uno dei più onerosi della storia della Juve e del mercato di gennaio in Italia. Gli attuali 15 punti di penalizzazione potrebbero essere confermati dalla Corte Federale e addirittura essere estesi ad un’altra penalizzazione che condannerebbe definitivamente la ‘Vecchia Signora’. Lo status del club potrebbe improvvisamente venire meno e di questa situazione potrebbe approfittarne una big per tentare l’assalto definitivo a Dusan Vlahovic.

Juventus, contatti con l’Atletico per Vlahovic

Ormai da tempo l’Atletico Madrid è sulle tracce dell’attaccante classe 2000. Il club spagnolo lo segue già dai tempi della Fiorentina e ha provato più volte a tentare l’affondo.

La Juventus è sotto assedio a livello mediatico e potrebbe subire ulteriori penalizzazioni molto gravi per la sostenibilità del club. Ecco perché, secondo quanto riportato da ‘elgoldigital.com’, sarebbe la stessa Juventus ad aver contattato l’Atletico Madrid per la cessione di Vlahovic. La Juventus avrebbe voluto tenere l’ex Fiorentina ma in questo momento la sua cessione rappresenta una delle poche ancore di salvezza per il club. I bianconeri sono consapevoli del forte interesse dell’Atletico Madrid e partono da una richiesta di 80 milioni di euro. I ‘colchoneros’, però, non sembrano disposti ad andare oltre i 45-50 milioni di euro, viste anche le condizioni non perfette del giocatore che da diversi mesi convive con la pubalgia. Al momento il ‘Cholo’ Simeone sta testando i suoi attaccanti, da Morata al nuovo arrivato Memphis Depay per capire se in estate sarà necessario un nuovo rinforzo o meno.

L’ago della bilancia potrebbe essere Joao Felix, passato in prestito al Chelsea in questa finestra di mercato. Qualora il gioiello portoghese ex Benfica dovesse rimanere a Londra, alla corte dei Blues, allora l’Atletico Madrid avrebbe tutta la volontà di investire su Dusan Vlahovic. La Juventus è ormai spalle al muro e, viste le questioni extra-campo, sembra costretta a dover accettare le condizioni dell’Atletico che non intende offrire 80 milioni di euro.