Combo perfetta, salta la panchina: Juventus beffata due volte

Calciomercato Juventus, in casa bianconera si fa il punto sul futuro ma uno degli obiettivi sembra già dichiarato per un altro club.

In casa Juventus si guarda al futuro e i tifosi rimangono, tutti, ancora con la non certezza di quale sarà il prossimo allenatore. Tutto, anzi, quasi tutto dipenderà dai risultati. Per il momento la Juventus con Allegri, Champions a parte e penalizzazione a parte, non ha ottenuto risultati negativi, anzi, rispetto all’inizio stagione qualcosa si è messo meglio del previsto, salvo, appunto, sfide come quelle giocate con il Monza, entrambe perse in maniera abbastanza inaspettata.

Ma in casa bianconera si parla anche di nuovi volti per la panchina. Echeggia sempre il nome dell’ex bandiera, Zinedine Zizou Zidane che adesso sarebbe già pronto a ritornare protagonista proprio per giugno. L’ex Real Madrid avrebbe già mosso pure una richiesta speciale.

Calciomercato Juventus, Zidane con Dembele | Combo letale per il Psg

Come, infatti, scrivono dal portale ‘tntsports’, la questione relativa al tecnico francese sembra, ormai, snodata. Zidane sarebbe molto vicino al passaggio definitivo al Psg, come nuovo tecnico che prenderà il posto di Galtier. L’obiettivo, chiaramente, vista anche la qualità della rosa dei francesi, sarà, indubbiamente, il dominio europeo. La conquista della Champions League una priorità che potrebbe essere facilitata con l’arrivo di un altro francese.

Si legge infatti che come prima richiesta al club degli sceicchi, Zizou chiederebbe il cartellino di Dembele, stella del Barcellona che potrebbe lasciare proprio la Spagna in attesa di avere una nuova realtà ai vertici per giustificare le sue qualità. Una combo definitiva con l’unico obiettivo dichiarato: la vittoria della Coppa dalle grandi orecchie.