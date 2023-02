Calciomercato Juventus, riecco la pazza idea: di nuovo l’ex Real nel mirino

Calciomercato Juventus, il giocatore è nuovamente senza squadra: per Allegri sarebbe un rinforzo di qualità, oltre che low cost.

Si era svincolato da qualche settimana appena, quando aveva deciso di trasferirsi all’Union Berlino e di concedersi una parentesi tedesca dopo quella, non troppo entusiasmante, nella ridente Siviglia. Alla fine, però, malgrado fosse letteralmente ad un passo dal cambiare vita, tutto era improvvisamente saltato.

E nel bel mezzo delle visite mediche, come se non bastasse, per via – così pare – di un disaccordo sulle condizioni contrattuali. Un errore del suo entourage, convinto che la cifra propostagli dal club berlinese fosse quella netta e non quella lorda. Isco, è di lui che stiamo parlando, ha cercato di cambiare le carte in tavola al fotofinish e ha fatto così saltare l’affare quasi concluso. L’ex centrocampista del Real Madrid è dunque di nuovo libero. Senza occupazione. Poteva intraprendere una nuova avventura in Bundesliga, nella squadra che è attualmente seconda in classifica dietro al Bayern Monaco. Ma niente da fare. Ora non gli resta che sperare nella chiamata di un’altra squadra.

Calciomercato Juventus, torna d’attualità il nome di Isco

Del suo futuro si saprà certamente di più nelle prossime ore ed è possibile, a questo punto, che anche la Juventus possa fare un pensierino sull’ex fantasista dei Blancos. Il calciomercato si è ormai concluso e le trattative sono ferme, ma si può fare un’eccezione per quelli che, come Isco, sono senza contratto.

Le squadre possono attingere a questo “fondo speciale” di giocatori, chiamiamolo così, per rimpolpare la propria rosa. E chissà, con Weston McKennie che ha spiccato il volo verso la Premier League, accasandosi al Leeds, potrebbe trovare proprio nell’ex Real un rimpiazzo di tutto rispetto. In particolar modo se Paul Pogba dovesse continuare a rimandare il suo ritorno in campo, tartassato com’è dai problemi fisici. Massimiliano Allegri, come riporta Calcioline.com, avrebbe bisogno di rinforzi e la qualità del calciatore andaluso potrebbe fare comodo, specie in un momento in cui c’è la necessità di risparmiare.