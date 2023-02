Juventus-Liverpool, la spuntano i Reds: affare monstre, pagano la clausola

Il Liverpool paga la clausola per il talento spagnolo e brucia sul tempo la Juventus: affare monstre dei Reds

La Juventus è già proiettata al prossimo calciomercato estivo e sono diversi i profili selezionati dalla società per rinforzare la rosa. Naturalmente tutto orbita attorno alle questioni giudiziarie che potrebbero compromettere il futuro del club.

Una delle grandi suggestioni dei bianconeri, però, potrebbe sfumare per l’inserimento di una big inglese. La squadra in questione è il Liverpool che sta vivendo una stagione disastrosa. Al momento occupa il decimo posto in Premier League, distante addirittura 21 punti dalla capolista Arsenal e 11 dalla zona Champions. Una stagione che potrebbe essere salvata solo dal percorso in Champions League, dove i ‘Reds’ se la vedranno agli ottavi con il Real Madrid campione d’Europa in carica. La società vuole assolutamente invertire la rotta, non solo per questa seconda parte di stagione, ma soprattutto in vista della prossima. A gennaio sono già arrivati giocatore del calibro di Cody Gakpo, reduce da un fantastico Mondiale con l’Olanda.

Il Liverpool, però, ha già individuato il prossimo obiettivo, in vista del prossimo calciomercato estivo. Secondo quanto riportato dal portale spagnolo ‘todofichajes.com’, il giocatore selezionato dalla squadra di Jurgen Klopp per la prossima stagione è Nico Williams.

Il Liverpool all’assalto di Nico Williams: beffa Juventus

Il gioiello classe 2002 spagnolo Nico Williams veste la maglia dell’Athletic Bilbao e della nazionale spagnola con cui di recente ha disputato il Mondiale in Qatar, il primo in carriera.

Quest’anno il Liga ha collezionato 3 gol e 5 assist fino a questo momento, conditi da 3 gol e un assist in Coppa del Re, giocando come ala destra. La Juventus lo ha messo nel mirino da tempo ma deve fare i conti con l’inserimento concreto del Liverpool. Il suo contratto con l’Athletic Bilbao è in scadenza a giugno 2024 e il club basco sta facendo di tutto per convincerlo a rinnovare. Allo stesso tempo è consapevole che una sua cessione rappresenterebbe una plusvalenza molto significativa per le classe del club. Il Liverpool sarebbe disposto a pagare la clausola di 50 milioni di euro per portare Nico Williams alla corte di Klopp e arricchire un reparto che già vanta di giocatori come Luis Diaz, Gakpo, Darwin Nunez, Jota e Salah e che a fine stagione potrebbe fare a meno di Roberto Firmino, in scadenza a giugno. Beffa in arrivo per la Juventus che perde di vista il gioiello spagnolo.