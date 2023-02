Calciomercato Juventus, giù la maschera: contattato Zidane!

Juventus fuori dai giochi per Zinedine Zidane: contatti della big con l’ex allenatore del Real Madrid

Secondo quanto riportato dalla stampa spagnola, Zinedine Zidane è pronto per trasferirsi al Paris Saint-Germain al termine della stagione.

A pochi mesi dal suo arrivo, l’attuale allenatore del PSG Christophe Galtier ha già sollevato non pochi dubbi e la società sta facendo delle attente riflessioni in vista della prossima stagione. Il club parigino punta a vincere la tanto attesa Champions League che negli ultimi anni è stata quasi una maledizione. Inoltre Galtier non è riuscito a gestire al meglio l’intesa tra tre campioni come Messi, Mbappé e Neymar che sembrano giocare in maniera piuttosto individuale e poco propensa al lavoro di squadra. La sfida del 14 febbraio contro il Bayern Monaco negli ottavi di Champions sarà un banco di prova molto significativo per Galtier e per la squadra che, con ogni probabilità, dovrà fare a meno di Mbappé per infortunio.

Calciomercato Juventus: contatti del PSG con Zidane

Certamente le voci su un futuro di Zidane sulla panchina del PSG non aiuta Galtier a lavorare nel modo migliore.

Zizou è stato accostato alla nazionale francese ancor prima del Mondiale e soprattutto dopo la sconfitta della Francia in finale con l’Argentina. Al momento, però, la federazione francese ha ribadito la piena fiducia in Deschamps, di conseguenza il sogno di Zidane di allenare la nazionale dovrà attendere. Negli ultimi tempi si è fatta concreta anche l’ipotesi Juventus, visto il passato del campione del Mondo in bianconero. Una suggestione che i tifosi bianconeri hanno da tempo ma che al momento appare improbabile, visto il contratto di Allegri fino al 2025. Inoltre, alla luce della complessa situazione di classifica, Zidane difficilmente accetterebbe un incarico in bianconero senza Champions League.

Secondo quanto riportato da ‘todofichajes.com’, il Paris Saint-Germain avrebbe già avviato i contatti con Zidane per la prossima stagione e certamente questo può influire anche sull’attuale allenatore Galtier. Zidane è molto amato dal popolo francese e per la prima volta da quando allena tornerebbe a casa, nel club più prestigioso di Francia. L’ex Real Madrid è in contatto con la dirigenza parigina e questo manda fuori gioco, forse definitivamente, le speranze della Juventus di portarlo a Torino.