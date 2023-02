Epurazione totale alla Juventus, pokerissimo di addii: cifra record

Epurazione totale alla Juventus, saranno parecchie le novità nella prossima stagione: in cinque pronti a lasciare Torino.

È irremovibile, John Elkann. E la sua decisione prescinde dalle vicissitudini giudiziarie in cui, come noto, è coinvolta la società bianconera. Parlare di ciclone sarebbe riduttivo: quello che ha in mente l’amministratore delegato di Exor sarà ben più travolgente.

Potremmo parlare di rivoluzione, forse, considerando che la strategia varata per il futuro sarà improntata al risparmio. “Epurare” sarà la parola d’ordine, come si evince chiaramente dalle indiscrezioni trapelate a proposito di quelle che sarebbero le intenzioni di Elkann. La Juventus, a sentir lui, risparmierà nel corso della prossima stagione qualcosa come 70 milioni di euro. A riferirlo è la Gazzetta dello Sport, che fa anche i nomi di quei giocatori che al momento sarebbero in odor di addio. Al di là di come terminerà questa stagione, dunque, il prossimo anno cambieranno con ogni probabilità molte cose. A maggior ragione se i risultati sportivi non saranno soddisfacenti come nella precedente annata, coi bianconeri che hanno chiuso addirittura con zero titoli dopo oltre un decennio.

Epurazione totale alla Juventus, ecco i giocatori che non saranno rinnovati

Non saranno rinnovati, secondo le indiscrezioni trapelate, i contratti di Juan Cuadrado, di Adrien Rabiot, di Alex Sandro, di Angel Di Maria e di Leandro Paredes. L’unico rimpianto, per ciò che sta dimostrando quest’anno, è per il centrocampista francese, ma le richieste della madre-agente Veronique vanno ben oltre le possibilità della società, che per quanto concerne gli ingaggi già da tempo ha posto dei paletti.

Elkann avrebbe deciso, dopo essersi consultato con Massimiliano Allegri, di muoversi in tutt’altra direzione. Di valorizzare, nello specifico, i giovani talenti, soprattutto quelli che già gravitano in orbita bianconeri e che sono fuoriusciti dalla “fucina” della Juventus Next Gen, precedentemente denominata Under 23. Strategia che permetterà appunto di tagliare i costi in maniera considerevole e che aiuterà, si spera, a far quadrare i conti.