Intreccio Skriniar-Juventus: la “marottata” che fa tremare Allegri

Intreccio Skriniar-Juventus, l’addio del difensore potrebbe muovere diverse pedine. Ecco quello che potrebbe succedere nei prossimi mesi

Ormai è certo, e lo sappiamo benissimo: Milan Skriniar, alla fine della stagione, lascerà l’Inter per legarsi al Psg. I soldi hanno fatto la differenza nonostante i nerazzurri si siano spinti oltre i propri limiti per cercare di trattenerlo. Ma Marotta, ad dei milanesi, non è riuscito nell’intento, ed ecco che potrebbe mettere i bastoni tra le ruote anche alla Juventus.

Un sostituto i nerazzurri lo vorrebbero trovare, al più presto e soprattutto a parametro zero. Più o meno gli stessi pensieri dei bianconeri che dietro hanno bisogno di innesti nella prossima stagione. E così come i nerazzurri, anche la Juve, ha sondato il terreno per quello che potrebbe essere un importante colpo a parametro zero: Ndicka dell’Eintracht Francoforte è uno di questi, e secondo quanto riportato da todofichajes.net, è diventato l’obiettivo principe della società milanese.

Intreccio Skriniar-Juventus, l’Inter forte sul francese

Insomma, Marotta potrebbe mettersi di mezzo e cercare l’assalto nelle prossime settimane. Un assalto che il dirigente dell’Inter avrebbe programmato convinto anche di fare lo scherzetto alla Juventus e non solo. Sì, perché nei giorni scorsi il profilo del difensore è stato accostato anche al Marsiglia in Francia, club allenato dall’ex bianconero Tudor.

Bene, a quanto pare, potrebbero essere diversi gli intrecci di mercato tra le due rivali storiche della Serie A nei prossimi mesi. Uno riguarda il difensore che è in uscita senza costi e che ha già fatto sapere al proprio club di non avere nessuna intenzione di rinnovare il proprio contratto. La situazione per almeno in casa bianconera non è delle migliori e in questo momento tutto è bloccato in attesa di capire quali saranno gli sviluppi sulla penalizzazione: e questo potrebbe di certo avvicinare Marotta al colpo.