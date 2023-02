Salernitana-Juventus, UFFICIALE: tripla assenza per Allegri

Sempre più vicino il fischio d’inizio della prossima sfida della Juventus, che domani sera sarà impegnata sul campo della Salernitana.

Guai a distrarsi, mister Allegri è stato chiaro in conferenza stampa. “É una partita complicata, troveremo un ambiente difficile spinto dai tifosi di casa. Nicola sta facendo un ottimo lavoro, loro arrivano dopo la vittoria di Lecce. Sarà importante affrontarla con il piglio giusto, dovremo metterci alla pari della Salernitana” sono le sue parole.

Sfida complicata ancor più perché si gioca in trasferta contro una squadra che ha delle ottime individualità e un sistema collaudato di gioco. Servirà dunque una partita quasi perfetta se si vorranno portare a casa quei punti che servirebbero per risalire la classifica e avvicinarsi a posizioni più consone della graduatoria. Con la speranza che il ricorso possa ridare la speranza di poter lottare per il quarto posto.

Juventus, Milik e Paredes fuori dai convocati con Pogba

Sono stati resi noti i convocati per la trasferta in terra campana e nell’elenco di mister Allegri ancora una volta non ci sono dei giocatori che sarebbero senz’altro tornati comodo per tentare l’assalto ai tre punti. Paredes, Milik e Pogba infatti non saranno della sfida, insieme a Bonucci.

Ancora una volta dunque il francese rimane fuori dai giochi e con lui anche il polacco e il centrocampista argentino. Il cui rendimento finora è stato senz’altro al di sotto delle attese. Contro la Salernitana Allegri dunque confermerà Fagioli a centrocampo, con Locatelli e Rabiot a completare il reparto. In attacco Vlahovic con chi? Chiesa o Di Maria? Un dubbio di formazione che probabilmente sarà sciolto solamente in extremis.