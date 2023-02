Calciomercato, game over Juventus: accordo chiuso per 45 milioni

Calciomercato Juventus, operazione chiusa. Affare da 45 milioni: i dettagli della situazione relativa all’obiettivo.

Stando all’indiscrezione proveniente dall’estero, esattamente dal portale ‘Football Insider’, in casa londinese si potrebbe aver già raggiunto il verdetto per uno dei giocatori reputati fondamentali che tanto piaceva ai bianconeri.

L’Arsenal avrebbe, infatti, concordato un nuovo contratto con Gabriel Martinelli del valore di 40 milioni di sterline, 45 milioni di euro. Come scrivono nell’indiscrezione di ‘Footballinsider’.

Calciomercato Juventus, Arsenal trova l’accordo | 45 milioni per Martinelli

Gabriel Martinelli potrebbe quindi rimanere a Londra. Come scrivono i colleghi esteri, l’ala offensiva, 21enne, avrebbe ricevuto un enorme aumento di stipendio dopo aver finalizzato un accordo del valore di circa £ 170.000 a settimana fino al 2027. Un operazione decisamente importante che consolida, una volta per tutte, il giocatore nel nord di Londra.

Arteta non vuole privarsene e lo ha portato a diventare uno dei giocatori simboli con dei guadagni tra i più alti all’Emirates Stadium, insieme a giocatori del calibro di Gabriel Jesus e Thomas Partey, Martinelli, adesso, è tra i più pagati della rosa della squadra inglese. Scrivono inoltre dal portale estero, che a Martinelli verrà corrisposto uno stipendio base con l’aggiunta di premi in base al rendimento che avrà durante il corso di tutta la stagione. Per ora le risposte sono più che positive sul campo. I ragazzi stanno facendo la differenza e figurano primi in classifica e pronti a ritornare a vincere la Premier League dopo diversi anni. Discorso quindi chiuso per i bianconeri che lo avevano messo nel mirino, il profilo sembrava essere idoneo per diventare uno degli obiettivi di Allegri ma, alla fine, si è chiuso con un nulla di fatto.