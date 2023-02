Calciomercato Juventus, accordo per l’addio di Vlahovic: è successo di tutto

Calciomercato Juventus, c’era l’accordo per l’addio di Vlahovic a gennaio. Poi è successo di tutto e la trattativa è saltata. Benzema ha detto di no

A gennaio Dusan Vlahovic sarebbe stato vicino a vestire la maglia del Real Madrid. Anzi, secondo quanto scritto da Elnacional.cat, il giocatore aveva anche trovato un accordo con i Blancos che erano disposti, inoltre, vista l’età e le possibili prestazioni dell’attaccante serbo, di arrivare a Torino con 80 milioni di euro.

Allora, partiamo da un fatto: Florentino Perez, massimo dirigente della squadra che al momento è allenata da Carlo Ancelotti, si sta iniziando a guardare intorno per trovare un sostituto di Benzema. Non tanto per il contratto in scadenza che, in ogni caso, alla fine della stagione verrà rinnovato, ma soprattutto per l’età dell’attaccante francese e per dare, inoltre, una valida alternativa al tecnico lì davanti, visto che è evidente che quando manca Benzema il Real Madrid perde è anche tanto. Ed è arrivata, come una manna dal cielo, la possibilità di prendere il serbo della Juve che, secondo quanto raccontato dalla Spagna, visto quanto sta succedendo a Torino, si sarebbe proposto. E Perez avrebbe accettato l'”offerta”, convinto anche di presentarsi dalle parti della Continassa con 80 milioni di euro. Ci ha pensato però un giocatore a bloccare tutto.

Calciomercato Juventus, Benzema stoppa l’addio di Vlahovic

A quanto pare Benzema non avrebbe preso bene la questione, anzi: il centravanti avrebbe detto chiaramente al Real che qualora fosse arrivato Vlahovic lui non avrebbe messo la firma sul rinnovo.

E allora ecco che Perez ha chiuso senza pensarci più di tanto la possibile operazione, e Ancelotti è rimasto con un solo attaccante importante dentro la rosa. Meglio così per i bianconeri che, forse, davanti ad un’offerta del genere, avrebbero tentennato.