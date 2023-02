Esonero Pioli, indizio dopo il derby: lo hanno fatto davvero

Calciomercato Milan, i rossoneri stanno attraversando uno dei periodi peggiori della stagione. La conferma dei bookmakers.

Nelle ultime cinque uscite stagionali il Milan di Stefano Pioli ha raccolto la miseria di due punti. Bottino troppo magro per i rossoneri, che non a caso sono uscite per la prima volta da mesi dal gruppo Champions. Definire crisi il periodo involutivo che sta vivendo il “Diavolo” sarebbe solo ed esclusivamente un eufemismo.

Nel derby anche per colpa delle scelte di Pioli la squadra ha rinunciato a giocare soprattutto nella prima ora di gioco, affidandosi a ripartenze estemporanee quando è stato gettato nella mischia Rafa Leao. L’esterno offensivo portoghese, inspiegabilmente tenuto in panchina per 50 minuti di gioco, poco ha potuto al cospetto di una difesa, quella dell’Inter, quasi sempre perfetta. I nerazzurri hanno inferto una nuova batosta al Milan, non tanto sotto il profilo del risultato quanto nella proposta di gioco e nella voglia di azzannare la partita.

Calciomercato Milan, Goldbet scatenato: vola l’esonero di Pioli

Fino a questo momento la panchina di Pioli non è mai stata seriamente in discussione. Del resto anche lo stesso Maldini, al fischio finale della gara con la Lazio, ci ha tenuto a sottolineare come tutto l’ambiente sia compatto a sostegno del proprio allenatore.

Tuttavia è chiaro che i Campioni d’Italia uscenti saranno chiamati per forza di cose ad una risposta importante. Sia nel gioco che nei risultati il Milan è in crisi con Pioli che sarà chiaramente costretto a varare soluzioni tattiche alternative per ridurre l’emorragia. I betting analyst di Goldbet, però, non danno molta fiducia ad uno degli artefici principali dello scorso Scudetto. Il noto bookmaker, infatti, banca il possibile esonero di Pioli due volte la posta. Quota dimezzata, dunque, rispetto a quella proposta nelle scorse settimane. La crisi rossonera, secondo Goldbet, ha un unico responsabile: l’esonero di Pioli sta prendendo quota come non mai. Seguiranno aggiornamenti.