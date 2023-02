Intreccio Leao-Juventus: due big nel mirino, Allegri nella bufera

Intreccio con Leao: due gioielli della Juventus nel mirino della big, assalto totale a giugno

La Juventus è già proiettata sul prossimo calciomercato estivo per rinforzare la rosa, ma deve anche pensare a trattenere i sui pezzi grossi.

Le big europee hanno messo nel mirino diversi gioielli della Juventus, da Locatelli a Vlahovic e soprattutto Federico Chiesa che, insieme a Rafael Leao, è uno dei talenti più ambiti della Serie A. Il serbo è stato alle prese con la pubalgia che lo ha condizionato molto in questa prima parte di stagione e ha compromesso anche la sua integrità al Mondiale in Qatar. Chiesa, invece, dopo aver toccato il punto più alto con la vittoria dell’Europeo con l’Italia, trascinando la squadra di Mancini, ha vissuto uno dei periodi più bui della sua carriera con il grave infortunio al ginocchio. Il classe ’97 è rientrato da poco a pieno regime e sta provando a tornare al massimo della sua condizione. Il suo contratto con i bianconeri scadrà a giugno 2025 e la società vuole fare di tutto per trattenerlo. Diverse big di Premier League lo hanno puntato ma soprattutto il Real Madrid che lo ha messo in cima alla lista insieme a Rafael Leao.

Juventus, Chiesa più di Leao per il Real Madrid

Il Real Madrid ha messo nel mirino due big di Serie A. Si tratta dei due gioielli della Juventus, Dusan Vlahovic e Federico Chiesa, oltre a Rafael Leao che è in bilico tra rinnovo e addio col Milan.

Secondo quanto riportato dal portale spagnolo ‘El Nacional’, i blancos stanno monitorando da vicino entrambi gli attaccanti bianconeri ma molto dipenderà dalla volontà di Carlo Ancelotti che ha un ruolo decisionale molto concreto all’interno del club. L’allenatore ex Milan e Napoli stima Vlahovic ma preferirebbe puntare su un attaccante esterno. Di conseguenza Chiesa sembra avanti rispetto al centravanti serbo nella lista delle preferenze del Real Madrid. Florentino Perez sta valutando anche l’acquisto di un altro attaccante esterno che corrisponde al nome di Rafael Leao. Il portoghese è in scadenza a giugno 2024 con il Milan e il rinnovo sembra piuttosto lontano, viste le tante richieste. I

n questo momento i campioni d’Europa in carica hanno diverse soluzioni nel reparto offensivo: da Rodrygo a Vinicius Jr, ma in estate potrebbero partire diversi big, uno su tutti Marco Asensio. Uno tra Leao e Chiesa potrebbe andare ad occupare proprio quella casella, con un ruolo di maggior protagonismo.