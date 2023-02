Juventus, “Lo sta avvertendo”: altro che Allegri, la società è out

Il pensiero netto sulla Juventus e su Massimiliano Allegri: tweet deciso contro la società

La Juventus si prepara per la trasferta di Salerno contro la Salernitana che questa sera chiuderà la 21ª giornata di Serie A all’Arechi.

Massimiliano Allegri ha tenuto alta la guardia in conferenza, sottolineando le difficoltà e le insidie della sfida contro la squadra di Davide Nicola. La Juventus deve fare i conti con la realtà che al momento la vede a quota 23 punti, vista la penalizzazione di 15 punti dopo la sentenza della Corte Federale. La vittoria in Coppa Italia dei bianconeri contro la Lazio, decisa dal gol di Bremer, ha riportato un minimo di entusiasmo al popolo juventino e alla squadra che ha staccato il pass per la semifinale contro l’Inter. Certamente, però, questa vittoria non elimina i grandi problemi in campionato, aggravati dalla sconfitta inaspettata della scorsa settimana contro il Monza all’Allianz Stadium. L’allenatore toscano sa perfettamente che si preannunciano mesi complicati da qui al termine della stagione, sia per le questioni giudiziarie che potrebbero aggravare ulteriormente la posizione del club, che per l’attuale momento della squadra.

Juventus, il pensiero di Zazzaroni: “Allegri è la Juve”

Il calciomercato invernale non ha portato a nessun colpo in entrata per la Juventus che ha dovuto rinunciare a rinforzare la rosa per dedicarsi alle urgenti questioni extra-campo.

Max Allegri ©LaPresse

Il club ha, però, sacrificato giocatori come Weston McKennie, trasferitosi al Leeds United, ma soprattuto si è dedicata al lavoro per i rinnovi, in particolare quello di Adrien Rabiot che rimane ancora in bilico. La nuova società si è appena insediata e si trova già con diversi grattacapi e con molte situazioni da risolvere e che potrebbero ulteriormente peggiorare. Negli ultimi mesi si è parlato spesso del possibile esonero di Massimiliano Allegri, soprattutto dopo l’eliminazione dalla Champions League. In merito alla posizione dell’allenatore bianconero e della società è intervenuto il direttore del ‘Corriere dello Sport’, Ivan Zazzaroni.

Il giornalista ha rilasciato un tweet piuttosto significativo e chiaro: “Allegri in questo momento è la Juventus. I nuovi sono persone d’azienda, non uomini di calcio e lui deve fare tutto, ha ragionato su quello che sta sentendo e avvertendo”.