Salernitana-Juventus, Allegri rompe gli indugi: tandem inedito in attacco

Salernitana-Juventus, come giocherà in attacco Allegri: tutti i dettagli della partita di stasera dei ragazzi bianconeri.

Questa sera, nella trasferta di Salerno, la Juventus incontrerà una squadra ostica tutt’altro che da sottovalutare.

Una sfida che vuol dire molto per i bianconeri soprattutto dopo la penalizzazione che non dovrà permettere altri errori visto che lo stesso Allegri ha definito la sfida di stasera “uno scontro diretto”. Provocazione o quello che si vuole ma i punti sono – attualmente – questi e stasera i bianconeri dovranno necessariamente ottenere la vittoria, nonostante le difficoltà.

Juventus, Allegri schiera Di Maria e Vlahovic | Top player pronti a fare la differenza

Allegri per la partita di stasera potrebbe voler schierare una formazione decisamente propensa alla fase offensiva. Ecco, quindi, di conseguenza quali potrebbero essere i giocatori che scenderanno in campo questa sera, nella trasferta di Salerno.

Juventus 3-5-1-1: Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; De Sciglio, Rabiot, Locatelli, Miretti, Kostic; Di Maria; Vlahovic

L’attacco sarà affidato, quindi, a Dusan Vlahovic. Il ritorno del bomber serbo sarà la garanzia per permettere quell’upgrade a livello offensivo e ottenere quei tre punti che i bianconeri, adesso, dovranno necessariamente avere. Una sfida difficile e non da sottovalutare che non dovrà mettere ulteriori errori come successo, appunto, nella sfida di Siena dove la Juventus ha perso una partita decisamente alla portata. Ancora giallo su Pogba e sul suo possibile rientro. Il centrocampo sarà quindi affidato a Rabiot insieme a Locatelli, Miretti e Kostic. In difesa il trittico tutto brasiliano.