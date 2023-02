Zidane-Guardiola, Juventus impietrita: nuovo scandalo e doppio tradimento

Zidane-Guardiola, la Juventus è impietrita: il nuovo scandalo porta al doppio tradimento nei confronti del francese. Ecco quello che potrebbe succedere

Zinedine Zidane di nuovo al palo? Sì, potrebbe succedere anche questo. Sarebbe una questione collegata in maniera importante a quanto successo dentro al Manchester City ieri, con il club inglese deferito dalla FA per aver violato, secondo l’accusa, negli ultimi anni, più di 100 regole del Fair Play Finanziario. Una bomba pronta ad esplodere.

E perché Zidane tradito? Perché il tecnico francese – accostato alla Juventus diverse volte nel corso negli ultimi anni – dopo aver visto fuggire la panchina della Francia che ha deciso di rinnovare contro e fiducia a Deschamps, aspettava senza dubbio la chiamata del Psg, con Galtier che mai ha convinto del tutto e che potrebbe pagare dazio subito, qualora non riuscisse a superare il turno di Champions League. Certo, adesso, con la possibile partenza di Guardiola qualora le cose al Ciy non si aggiustare, appare difficile che i parigini possano cambiare in corsa e secondo le10sport.com da quelle parti potrebbero attendere di capire come finisce la situazione che s’è venuta a creare per poi magari, chissà, tentare un assalto verso il catalano che si potrebbe liberare assai prima della scadenza naturale del suo contratto che segna 30 giugno 2025. Anche Guardiola quindi è pronto a “tradire”. E chi potrebbe prendere semmai il suo posto al City? Uno come Zidane, senza dubbio, potrebbe essere il candidato.

Zidane-Guardiola, la situazione

Il catalano in tempi non sospetti è stato chiaro: se la proprietà gli avesse rifilato qualche bugia nel corso di questi anni, non avrebbe atteso nemmeno un giorno prima di dire addio. Guardiola senza dubbio è sempre stato di parola nel corso della sua carriera e sicuramente lo sarà anche adesso. Qualora capisse che i capi d’accusa sono gravi e soprattutto tenuti nascosti dalla società, sbatterebbe la porta.

Una porta che potrebbe fare un enorme rumore e l’eco si potrebbe sentire fino a Parigi, con Galtier che potrebbe anche essere “terrorizzato” dall’idea di perdere il lavoro e di non poter continuare il progetto al Psg. Un Psg che c’è da dirlo, ha sempre guardato affascinato al lavoro dell’ex allenatore di Barcellona e Bayern Monaco, e che potrebbe iniziare nei prossimi mesi un vero e proprio corteggiamento. Con Zidane, in questo caso, prima tradito dalla Francia e poi dalla dirigenza parigina. Ma che si potrebbe consolare volando in Premier League. Con la Juve che è evidente, davanti ai milioni del City, potrebbe farci ben poco.