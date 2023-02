Calciomercato Juventus, tutto già scritto: “Chiesa a giugno in Premier League”

Calciomercato Juventus, continuano a moltiplicarsi le voci di mercato riguardo ai gioielli bianconeri: dopo Vlahovic è il turno dell’azzurro.

L’atmosfera, nonostante la “distrazione” del calcio giocato, continua a non essere delle migliori dalle parti della Continassa. E non potrebbe essere altrimenti dopo quello che è capitato alla Juventus nelle ultime settimane. La penalizzazione di quindici punti inflitta al club dalla giustizia sportiva è stata una mazzata non indifferente. Non solo per la classifica ma anche a livello psicologico.

In attesa di conoscere l’esito del ricorso, sulla squadra di Massimiliano Allegri cala l’ombra di un’enorme spada di Damocle, che non permette ai giocatori di scendere in campo con serenità. I bianconeri si sono ritrovati nella parte destra della classifica, lontanissimi da quello che è l’obiettivo minimo: la qualificazione alla prossima Champions League. L’allenatore livornese nelle ultime conferenze stampa ha ammesso la difficoltà del gruppo nel fare i conti con la classifica, che a fine stagione potrebbe estrometterli da tutto. E non qualificarsi alla coppa più importante avrebbe delle ripercussioni importanti. In primis sulle future mosse di mercato, con la società che potrebbe privarsi di qualche gioiello.

Calciomercato Juventus, dall’Inghilterra sicuri: “Chiesa andrà a giocare in Premier League”

Nelle scorse settimane si è parlato di un possibile addio di Dusan Vlahovic. Il centravanti serbo acquistato un anno fa dalla Fiorentina è uno di quelli che ha parecchio mercato, tanti top club d’Europa sarebbero pronti a fare un’offerta se la Juventus dovesse mancare la qualificazione alla coppa più ricca e prestigiosa.

Ma la Signora potrebbe avere delle difficoltà anche a blindare Federico Chiesa, appena rientrato da un brutto infortunio che l’ha tenuto fuori per oltre un anno. Secondo l’ex giocatore del Tottenham Paul Robinson, intervistato da Football Insider, il gioiello della Juve e della nazionale azzurra potrebbe sbarcare in Premier League il prossimo anno. “Penso che verrà in Inghilterra in estate – ha spiegato – La Juventus il prossimo anno non disputerà la Champions League. Giocatori come Chiesa vorranno giocare in Champions League. Penso che sarà molto difficile per la Juventus trattenerlo”.