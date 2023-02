Di Maria saluta la Juventus ma resta in Europa: destinazione a sorpresa

Angel Di Maria lascia la Juventus ma resta in Europa: due big se lo contendono per giugno

La Juventus è tornata a vincere anche in campionato dopo la brutta batosta in casa contro il Monza che aveva aggravato ulteriormente la posizione dei bianconeri.

La vittoria contro la Salernitana di martedì si unisce a quella nei quarti di finale di Coppa Italia contro la Lazio che ha permesso alla squadra di Massimiliano Allegri di staccare il pass per la semifinale contro l’Inter. I bianconeri hanno ritrovato i gol di Dusan Vlahovic che mancavano da prima del Mondiale e che servono come il pane in un momento in cui la Juve deve fare a meno anche di Arkadiusz Milik. Stanno tornando in forma anche giocatori come Federico Chiesa, ma soprattutto Angel Di Maria che, dopo una prima parte di stagione costellata da problemi muscolari, sta ritrovando lo stato di forma ideale. La vittoria del Mondiale con l’Argentina ha ridato al ‘Fideo’ una nuova energia e adesso è lui il vero trascinatore della Juventus, con colpi e giocate divine. Il futuro dell’argentino, però, sarà lontano da Torino e dalla Spagna vengono fuori già le possibili nuove destinazioni.

Juventus, addio Di Maria: Barcellona e Atletico se lo contendono

Angel Di Maria è arrivato in estate alla Juventus dopo aver terminato la sua lunga avventura al Paris Saint-Germain che ha deciso di non rinnovargli il contratto.

Proprio nell’anno dell’arrivo del suo grande amico e compagno di nazionale, Leo Messi, Di Maria ha lasciato Parigi per approdare in Italia. A giugno 2023, però, il suo contratto con la Juventus scadrà e tutto lascia presagire che non ci sarà un rinnovo. Il ‘Fideo’, alla luce della situazione della società bianconera, non vuole rischiare di non giocare la Champions League. Né tantomeno rischiare di avere ulteriori penalizzazioni in futuro. Di conseguenza il suo addio è ormai preannunciato e in Spagna due big sono pronte a contenderselo. Secondo le notizie riportate dal sito spagnolo ‘todofichajes.com’, su Di Maria ci sarebbe il forte interesse di Barcellona e Atletico Madrid.

Xavi lo vede come una soluzione di assoluto valore nel breve periodo per riportare entusiasmo e qualità al club. Inoltre i blaugrana stanno valutando le cessioni di Raphinha e Ferran Torres, di conseguenza un campione come Di Maria potrebbe fare molto comodo. Parallelamente anche la squadra del ‘Cholo’ Simeone ci sta pensando seriamente. I colchoneros hanno salutato Joao Felix e Cunha e presto potrebbe essere il turno anche di Carrasco. Di Maria andrebbe a riempire quel vuoto che è rimasto nel reparto offensivo dell’Atletico.