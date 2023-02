Calciomercato Juventus, destino segnato Conte: presidente allo scoperto

Calciomercato Juventus, il destino di Antonio Conte sulla panchina del Tottenham sembra segnato: anche il presidente esce allo scoperto

Il futuro di Antonio Conte sembra essere davvero segnato. Tanto segnato che anche il presidente del Tottenham è uscito allo scoperto. Il contratto del tecnico pugliese, come sappiamo, scade alla fine di questa stagione e il suo nome in diverse occasioni è stato accostato alla Juventus, soprattutto perché lui, a quanto pare, non sembra avere voglia di rinnovare.

Non tanto per quelle che saranno le mosse sul mercato degli Spurs, ma soprattutto per la sua voglia, mai celata, e amplificata in questi ultimi mesi, di ritornare in Italia e stare vicino alla sua famiglia. Conte è stato duramente toccato dai lutti che hanno colpito i suoi amici, e allora un pensiero ce lo ha fatto, eccome. Una situazione che comunque rimane tutta da scrivere, anche se, le parole di Daniel Levy, patron del Tottenham, sono un segnale importante.

Calciomercato Juventus, Conte via dal Tottenham

“I manager sanno che è solo una parte del gioco e che loro stessi vanno e vengono. Ma tutti sogniamo di voler avere un allenatore che duri 10-15 anni. È molto, molto difficile“. Insomma, un’uscita allo scoperto durante un programma in Inghilterra che lascia davvero pochissimo spazio a quelli che sono dei possibili commenti.

Conte, in questo modo, è evidente, si allontana dalla Premier League. E più passa il tempo e più si avvicina il 30 giugno e più è difficile riuscire a trovare un accordo. Senza dimenticare, infine, i fatti che hanno colpito Paratici che potrebbero dare il colpo di grazia alle ultime speranze dei tifosi Spurs di vedere ancora Conte in panchina.