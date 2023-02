Calciomercato Juventus, firma a un passo: il sogno di Allegri va in frantumi

Calciomercato Juventus, la trattativa per il rinnovo del contratto sta decollando: la sua permanenza è ormai scontata.

La Juventus negli ultimi anni si è abituata ad esplorare con una certa frequenza il mercato dei parametro zero. Lo dimostra il fatto che le campagne acquisti più recenti abbiano portato a Torino diversi giocatori in scadenza. Un esempio lampante sono gli affari Pogba e Di Maria, entrambi arrivati alla Continassa la scorsa estate.

Operazioni che tuttavia nascondono molti rischi e non sempre hanno successo, come si è potuto vedere con il centrocampista francese e l’esterno argentino. Pogba, infatti, non ha ancora giocato neanche un minuto da quando è tornato alla Juventus per via degli infortuni che avevano condizionato anche il suo rendimento con lo United. Un problema, quello dei guai fisici, che finora ha riguardato anche il giocatore argentino. “El Fideo” ha passato più tempo in infermeria che sul rettangolo di gioco, nonostante più volte la squadra di Massimiliano Allegri abbia dimostrato di non poter fare a meno della sua classe pura.

Calciomercato Juventus, Dalot sta per firmare il rinnovo con il Manchester United

La prossima estate, ad ogni modo, è probabile che la Juventus, alle prese con le note vicissitudini di natura giudiziaria, sia costretta a sondare nuovamente questo mercato. In particolar modo per sistemare le due fasce, visto che sia Juan Cuadrado che Alex Sandro sono in scadenza e difficilmente resteranno a Torino.

Nelle scorse settimane, a tal proposito, i bianconeri avevano chiesto informazioni a Diogo Dalot, terzino portoghese del Manchester United passato in Italia anche dal Milan. Un giocatore che sembra aver beneficiato della sua esperienza italiana: da quando è tornato in Inghilterra ha scalato le gerarchie e adesso è diventato un titolare. Le trattative per il rinnovo procedono spedite. E a quanto pare, come riporta El Mundo Deportivo, l’accordo sarebbe a un passo. Una notizia che spiazza sia la Juventus che il Barcellona, altro club che sognava di poter mettere le mani sul laterale lusitano.