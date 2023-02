Filo diretto con Mourinho, Juventus a mani vuote: ritorno del decennio

Calciomercato Juventus, adesso la situazione potrebbe stravolgersi. Anche lui candidato per essere il sostituto.

L’incredibile situazione che potrebbe verificarsi nel futuro del tecnico, adesso, potrebbe coinvolgere direttamente i bianconeri.

Secondo, infatti, l’ultima indiscrezione, adesso, nel futuro del tecnico potrebbe esserci un ritorno all’ovile, ovverosia anche lui sarebbe candidato alla panchina più ambita con cui, in passato, vinse il massimo che si può chiedere ad un tecnico esperto. La questione potrebbe coinvolgere anche l’attuale tecnico della Roma, Mourinho. Ecco perché il Real Madrid avrebbe stilato la lista dei possibili sostituti di Ancelotti.

Calciomercato Juventus, Zidane favorito al ritorno al Real | C’è anche Mourinho

Zizou sarebbe finito, incredibilmente, di nuovo nella lista dei candidati a prendere il posto di Ancelotti nel caso, appunto, il mister italiano dovesse decidere di lasciare i blancos a fine stagione. Come scrivono nel portale estero ‘ge.globo.com’, Mourinho, così come Zidane sarebbe stati selezionati come possibili candidati in casa Madrid qualora, appunto, dovesse esserci un cambio netto sulla panchina, cioè l’addio di Ancelotti.

Per Zidane, già seguito sia da Juventus che Psg, si tratterebbe di un clamoroso ritorno e l’opportunità di rilanciarsi con un nuovo ciclo vincente. Laddove ha vinto tutto, il tecnico francese, potrebbe nuovamente proporre un calcio vincente con giocatori certamente pronti a fare la differenza, ritrovando, anche, alcuni dei suoi vecchi pupilli. Un ritorno all’ovile che potrebbe garantire al francese anche un corposo stipendio. Come sappiamo, proprio Zizou, era finito tra i favoriti in caso di addio di Massimiliano Allegri ma… tutti i problemi societari e le penalizzazioni potrebbero bloccare questa operazione anche per un punto di vista prettamente economico, visto che il francese prenderebbe comunque troppo per le attuali casse bianconere. Un ritorno alle origini possibile dunque ma occhio, anche, alla candidatura dello special one.