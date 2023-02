Calciomercato Juventus, Zidane dice sì: pacchetto ‘fenomenale’

Per i tifosi della Juventus il calciomercato rimane sempre un argomento di grande attualità specie guardando al prossimo futuro.

Questa sessione invernale di trasferimenti, che si è conclusa alla fine del mese di gennaio, non ha visto alcun movimento in entrata per la squadra allenata da Massimiliano Allegri. Che anzi ha ceduto il prezioso jolly di centrocampo americano McKennie agli inglesi del Leeds.

Bisognerà affrontare dunque al massimo questa seconda parte di stagione con gli uomini attualmente a disposizione. Cercando di risalire la china in classifica con la speranza che il ricorso possa riportare in dote punti preziosi. In modo che la Juventus possa lottare per il quarto posto, un obiettivo molto importante da raggiungere perché oltre alla vetrina Europea garantirebbe alla società torinese anche degli introiti a livello economico non da poco. Somme più che mai indispensabili per poter essere protagonisti nella prossima sessione estiva di mercato, quando la Juventus dovrà per forza di cose rinnovare ringiovanire la sua rosa.

Juventus, Zidane vuole Cherki al Real Madrid

E la panchina? Nonostante il lungo contratto di Allegri si è parlato come futuro allenatore della Juventus anche di Zinedine Zidane. Per il francese però ci sarebbe anche un’altra alternativa, un clamoroso ritorno. Quello al Real Madrid dove vorrebbe avere con sè anche un giocatore che piace pure ai bianconeri.

Stiamo parlando del centrocampista del Lione Cherki, 19enne che sta già dimostrando di essere pronto per grandi palcoscenici. Zidane lo vorrebbe con sè – si legge su “Planeta Real Madrid” – qualora fosse chiamato dagli spagnoli per prendere il posto di Carlo Ancelotti. Un affare che il Real Madrid potrebbe chiudere anche senza un esborso clamoroso. Cherki ha il contratto in scadenza nel 2024 e il Lione potrebbe “accontentarsi” di 30 milioni di euro per lasciarlo partire.