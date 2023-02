Juventus, il ritorno di Andrea Agnelli: comunicazione ufficiale Superlega

La questione legata alla nascita della Superlega è tornata di stretta attualità. L’annuncio sul futuro di Andrea Agnelli.

Sembrava essere morta e sepolta ed invece i rumours riguardanti la possibile nascita della Superlega si sono presi nuovamente le luci della ribalta. Il decalogo attorno al quale dovrebbe vertere il progetto fondativo della nuova competizione sta monopolizzando in maniera importante l’attenzione mediatica.

Le conseguenze, del resto, non sono tardate ad arrivare. Tebas avrebbe deciso infatti di escludere Real Madrid e Barcellona dalle riunioni della Liga in cui sono decisi gli accordi sui diritti TV, privando loro anche del diritto al voto. Sta di fatto che il progetto della Superlega sta prendendo forma anche grazie al ruolo determinante svolto della Juventus. Proprio del club bianconero ha parlato Bernd Reichart – amministratore delegato di A22 (la società che promuove proprio la Superlega) nel corso di un’intervista rilasciata all’ANSA: “Continuerò a lavorare insieme ai rappresentanti della Juve in maniera costruttiva e produttiva. Proverò ad apprezzarli come partner impegnati nel progetto che hanno a cuore la sostenibilità del calcio.”

Sul possibile ruolo di Andrea Agnelli: “Andrea prenderà una decisione e farà quello che vorrà fare. Voglio essere sicuro di potermi confrontare ancora con lui, con i suoi consigli e la sua conoscenza. In pochi conoscono il calcio europeo come lui.”