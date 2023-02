Apertura ufficiale: Conte-Juventus, ora cambia tutto

L’apertura di uno dei candidati a sostituire Conte al Tottenham è ufficiale: allora potrebbero esserci delle novità importanti sul futuro del tecnico italiano

Il futuro di Antonio Conte sulla panchina del Tottenham è ancora tutto da scrivere. E di quello che potrebbe succedere ve ne abbiamo parlato in più di un’occasione. Ora, il fatto che Pochettino, ex Spurs, candidato ad essere uno dei sostituti e anche accostato alla panchina della Juventus nei giorni terribili di Allegri, abbia aperto alla possibilità di allenare l’Espanyol, potrebbe dare delle indicazioni per il futuro.

La questione è molto semplice: se l’argentino, così come riportato da As, ha dato il via libera ad ascoltare quella che potrebbe essere l’offerta economica dei catalani per sedersi sulla panchina, avrà avuto delle notizie sulla questione Tottenham, altrimenti, e di questo ne siamo praticamente certi, avrebbe ancora aspettato per capire l’evolversi della situazione.

Calciomercato Juventus, cambia tutto con Conte

Ora, la situazione ovviamente non è di facile lettura. Le possibilità di azzeccare odi sbagliare sono identiche: cinquanta per cento. La sensazione è quella che il Tottenham, soprattutto dopo le parole che vi abbiamo riportato ieri del presidente Levy, che ha chiaramente detto che un tecnico non è per sempre, abbia già trovato il possibile sostituto dell’italiano.

Ovviamente c’è anche un’altra possibilità che i tifosi della Juventus sperano non sia vera, vale a dire che Conte sia più vicino al rinnovo con il club di Londra anche per la prossima stagione. E questo, ovviamente, chiuderebbe la possibile pista di un ritorno in Italia, in bianconero magari, dove Allegri non è sicuro di rimanere.