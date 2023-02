Fa tutto Simeone, pazzo ‘ritorno‘: la Juventus non crede ai suoi occhi

Calciomercato Juventus, fa tutto Simeone che apre al ritorno. I bianconeri possono realmente tentare l’assalto. Ecco la situazione

Fa tutto Simeone. Che apre all’addio per poter prendere un centrocampista che gioca in Serie A. Sì, la situazione è questa, al momento, così come riportato dal quotidiano spagnolo Marca, che svela quelli che sono i paini dell’Atletico Madrid per la prossima stagione.

Nel mirino dei madrileni che stanno vivendo una stagione nettamente al di sotto delle aspettative ci è finito il marocchino Amrabat, mediano della Fiorentina, che a gennaio sembrava davvero ad un passo dal vestire la maglia del Barcellona. Alla fine è rimasto a Firenze e a giugno potrebbero succedere diverse cose. La prima, quella più importante, è che si possa scatenare un’asta internazionale che coinvolga più squadre e tra queste ci sono anche i Colchoneros che a quanto pare sarebbero pronti a investire 40 milioni di euro per prendere il giocatore. Ma per fare questo sforzo economico qualcuno dovrà salutare: e il maggior indiziato è De Paul.

Calciomercato Juventus, De Paul torna in Serie A

L’argentino da quando è tornato dal Mondiale ha sicuramente cambiato atteggiamento e cambiato il livello delle sue prestazioni. Ma un rapporto mai decollato con Simeone potrebbe propendere verso un addio alla fine dell’anno, davanti all’offerta giusta.

E come sappiamo questa offerta potrebbe arrivare dalla Juventus che già prima che De Paul volasse in Liga era sulle tracce del giocatore. Un giocatore che in Italia con la maglia dell’Udinese ha dimostrato in più di un’occasione di essere in grado di fare la differenza. Ovvio che l’uscita dell’albiceleste non interesserebbe solo alla Juventus, da queste parti si è parlato anche della Roma in più di un’occasione. Ma non dovrebbero essere i giallorossi il problema visto che in mezzo si potrebbe inserire il Liverpool. E sì, quello sì che sarebbe un bel problema.