La Juventus “ritorna” da Haaland: l’effetto domino che fa godere Allegri

Cambio in attacco che potrebbe fungere come effetto domino a favore dei bianconeri: i dettagli dell’operazione.

In casa Juventus si pensa al futuro. C’è da capire quale sarà la destinazione di Vlahovic. Il bomber serbo è una priorità ma ci sarà il prossimo anno? Svelato già l’arcando.

Come scrivono dal portale estera ‘El Nacional’, la questione in attacco potrebbe essere risolta in maniera definitiva per la prossima stagione. Perez pensa ad un cambio netto in attacco, Benzema ha – ormai – una certa età e il suo contributo essenziale è già stato dato e allora i due nomi che verranno presi in considerazione sono top player assoluti di fama mondiale.

Real su Haaland e “libera” Vlahovic | Allegri gongola

Sembra, infatti, che Perez abbia come primo obiettivo dichiarato un solo ed unico giocatore, l’erede designato per prendere le redini del fenomeno Karim Benzema, si tratta del bomber assoluto del City, Erling Haaland. Giocatore senza bisogno di presentazioni. Secondo il portale spagnolo adesso sarebbe lui in cima alla lista desideri di Perez, che supererebbe qualsiasi concorrenza, compreso, appunto, lo stesso Dusan Vlahovic. Come scrivono, infatti, da ‘El Nacional’, nel contratto dell’attaccante norvegese ci sarebbe una clausola che potrebbe favorire gli spagnoli all’acquisto, attivabile però soltanto nel 2024, quindi aspettando un’altra stagione. La situazione del City però tenta il Real che potrebbe andare all’assalto del bomber già in estate, soprattutto se la squadra di Guardiola dovesse fallire l’approdo in Champions, laddove Haaland vuole diventare protagonista. Ed allora Benzema via, dentro Haaland. Operazione che in questo senso allontana l’assalto a Vlahovic, inizialmente, proprio pensato come sostituto del francese.