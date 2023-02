Calciomercato Juventus, Zidane con il nuovo ds: sta succedendo l’incredibile

Zidane si porterebbe insieme un nuovo direttore sportivo nella sua avventura: tutti i dettagli dell’operazione.

Lo sappiamo, Zidane continua ad essere la vera e propria ossessione di molti club ai vertici.

Dalla Juventus fino alle ultime, importanti, società che si stanno muovendo proprio per tesserare il tecnico francese. Dal Psg, fino al possibile, clamoroso, ritorno a Madrid. Ora proprio dal fronte parigino si parla di una rivoluzione in corso, qualora dovesse essere confermato proprio il tecnico francese. E in tal senso la Juventus verrebbe definitivamente tagliata fuori dai giochi.

Calciomercato Juventus, Zidane al Psg con il nuovo ds | Decisione presa

Infatti, come si legge nell’indiscrezione estera, da ‘Foot Mercato’ si parla della possibilità di vedere Zidane in Francia insieme ad un nuovo ds che dovrebbe quindi rimpiazzare quello in carica, insieme a lui, ovviamente, sarebbe anche garantito l’addio di Galtier, attuale tecnico proprio del Psg.

Come detto poc’anzi, l’obiettivo del club ai vertici della Ligue 1 è quello di costruire una dimensione propensa a fare la differenza in Europa, che possa, dunque, puntare proprio alla Champions League. Obiettivo dichiarato proprio del club francese e dallo stesso presidente del club. Adesso, dunque, potrebbe esserci il verdetto e la decisione definitiva dello stesso tecnico francese che verrà presa entro l’estate. Staremo a vedere dunque cosa succederà in caso di candidatura ufficiale, con un cambio drastico della dirigenza. In attesa di capire anche quale sarà il futuro proprio del club bianconero.