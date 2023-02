Vlahovic è già un ricordo: nuovo crac mondiale per la Juventus

Vlahovic è già un ricordo, l’attaccante serbo potrebbe fare le valigie a fine stagione senza la qualificazione Champions.

Quello che succederà nella seconda parte della stagione rischia di essere cruciale per il futuro della Juventus. Che verrà deciso su due fronti. Uno è ovviamente quello extracalcistico. Una prima stangata è arrivata nelle scorse settimane dopo la sentenza della Corte federale d’appello, che ha comminato alla Signora ben 15 punti di penalizzazione.

La speranza è che il club, attraverso il lavoro dei suoi legali, possa far valere le proprie ragioni, facendo annullare il provvedimento per effetto del quale la squadra di Massimiliano Allegri si ritrova a metà classifica, con un’infinità di punti da recuperare su quelle che fino a pochi giorni fa erano le dirette concorrenti per un posto nella prossima Champions League. Non è escluso, però, stando gli ultimi rumors, che possano arrivare ulteriori sanzioni per quanto concerne la manovra stipendi. Poi c’è il campo. Il tecnico livornese e i suoi uomini, malgrado la situazione precaria, dovranno fare il possibile per recuperare terreno e tentare una rimonta che oggi appare quasi impossibile.

Vlahovic è già un ricordo, la Juventus punta Cherki

L’altra strada sono le coppe. I bianconeri sono ancora in gioco in Coppa Italia e in Europa League, due percorsi alternativi che possono garantire la partecipazione alle prossime manifestazioni continentali. Ed evitare che la Juventus rimanga fuori da tutto.

Senza la Champions League sarebbe davvero un bel problema, con il club che potrebbe vedersi costretto a salutare i suoi migliori giocatori. Uno di questi è Dusan Vlahovic, finito nel mirino delle big d’Europa, dal Real Madrid al Manchester United. In tante pensano all’ex centravanti della Fiorentina se la Juventus dovesse fallire l’accesso alla coppa dalle grandi orecchie. Secondo Calciomercato.it, tuttavia, i bianconeri saprebbero già con chi sostituirlo nel caso in cui in estate facesse le valigie. Si tratta di Rayan Cherki, giovane trequartista classe 2003 di proprietà del Lione. Paragonato a Karim Benzema, che negli anni ’00 fu svezzato proprio in Alvernia, il gioiellino del club francese sta trovando sempre più spazio ed in tanti, tra cui la Juventus, si stanno interessando a lui.