Colpo di scena Psg, addio Juventus: doppietta di stelle

Colpo di scena Psg: i francesi sono pronti al doppio colpo. Uno di questi interessava e interessa la Juventus. Che però gli potrebbe dire addio

Non hanno limiti a Parigi. E vogliono, a quanto pare, il doppio colpo. Quello che potrebbe regalare non solo Skriniar, che ormai è cosa fatta, ma anche un altro innesto a parametro zero così come arriverà il difensore dell’Inter.

Quello che scrive jeunesfooteux.com mette in evidenza un interesse del Psg verso N’dicka, il difensore dell’Eintracht Francoforte, in scadenza di contratto, che alla fine della stagione lascerà i tedeschi. Il giocatore ha fatto sapere di non voler rinnovare il contratto ed è entrato nel mirino di diversi club, non solo in Italia, ma anche all’estero: Marsiglia ad esempio, ma anche Manchester United in Inghilterra. E Roma in Italia. Ma davanti a quello che potrebbe essere l’interesse del Psg, le altre squadre, anche per quello che sotto l’aspetto economico Campos può offrire, hanno poche speranze di riuscire nel colpo.

Colpo di scena Psg, anche N’Dicka nel mirino

Insomma, anche il difensore francese nel mirino del Psg che sogna, come detto, il doppio innesto senza spendere un euro.

Con la Juve che se da un lato potrebbe prendere Grimaldo, che ha deciso di lasciare il Benfica, dall’altro potrebbe perdere un giocatore che nella difesa a tre dei bianconeri ci starebbe bene, eccome.