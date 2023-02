La luce nelle tenebre: ha già firmato con la Juventus

Calciomercato Juventus, è arrivata la firma sul contratto: ecco tutti i dettagli del rinnovo. Non ci sono più dubbi a riguardo.

La Juventus che si prepara alla sfida di Europa League contro il Nantes è stata in grado di mettersi alle spalle il periodo no. Dopo gli stop contro Napoli e Monza, i bianconeri hanno immediatamente ripreso la corsa, trovando vittorie importanti contro Lazio, Salernitana e Fiorentina.

Il gruppo è sempre più coeso, come testimoniato dagli ultimi atteggiamenti di Max Allegri. A dare una mano importante nel processo di transizione che chiaramente sta attraversando la “Vecchia Signora” sono sicuramente i veterano del gruppo. Uno su tutti, Danilo. Il difensore brasiliano si sta ritagliando un ruolo sempre più da protagonista all’interno dello scacchiere tattico di Allegri, con il tecnico livornese che gli ha riservato un ruolo ad hoc nella catena dei difensori, arretrando il suo raggio d’azione.

Come suggerito dall’intervista rilasciata dallo stesso Danilo ai microfoni di Tuttosport, la Juventus ha trovato l’accordo per il rinnovo dell’ex City. A rivelarlo è Romeo Agresti, che ha svelato come l’intesa con il brasiliano sia stata trovata sulla base di un rinnovo contrattuale fino al 2025 con opzione per un altro anno. Manca ormai solo l’annuncio ufficiale per suggellare definitivamente ciò che in realtà circolava da tempo: Danilo si è legato a vita ai colori bianconeri.