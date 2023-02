Nomi, voci e rumors. La Juventus è pronta ad affrontare una importante sfida europea ma è sempre il calciomercato a tenere banco.

La formazione allenata da Massimiliano Allegri dovrà vedersela con il Nantes in Europa League. E ha tanta voglia di arrivare in fondo a questo trofeo che rappresenta un traguardo stagionale non da poco. Il campionato e la Coppa Italia sono le altre vetrine di una squadra che nel corso della prossima estate dovrebbe cambiare pelle.

Si punterà di più sulla linea verde proseguendo sulla strada già intrapresa dal tecnico livornese. I volti nuovi arriveranno in tutti i reparti con un occhio rivolto sempre al bilancio. Sarebbe fondamentale riuscire ad ottenere il pass per la prossima edizione della Champions League anche per motivi economici. Altrimenti potrebbero anche essere necessarie delle cessioni. Ogni discorso dunque sarà rimandato alla conclusione della stagione in corso, quando saranno fatte le opportune valutazioni.

Juventus, incontri in vista per la permanenza di Milik in bianconero

Una decisione però la Juventus sembra averla già presa in vista del prossimo campionato e si tratta della conferma di Milik, che sarà riscattato dal Marsiglia. Il giocatore ha fatto sempre bene quando è stato chiamato in causa e ha convinto tutti della bontà dell’operazione.

Marzo mese chiave per il riscatto di #Milik? Da verifiche effettuate, sono previsti contatti (e possibili incontri) tra la dirigenza #Juve e l'entourage del calciatore nelle prossime settimane. Lui vuole restare ed è stimato da tutto l'ambiente. @TUTTOJUVE_COM — Mirko Di Natale (@_Morik92_) February 15, 2023

Come ha spiegato il giornalista Mirko Di Natale infatti il centravanti polacco è molto stimato nell’ambiente Juventus. E nelle prossime settimane sarebbero previsti contatti, ma anche possibili incontri, tra la dirigenza e l’entourage del calciatore. Milik ovviamente sarebbe ben felice di proseguire la sua carriera a Torino.