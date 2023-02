“Al Real o al Barcellona”: Juventus in trappola, lo hanno già ‘ceduto‘

Addio Juventus, il big parte solo per il Real Madrid o il Barcellona: sfuma il colpo a parametro zero

La Juventus continua a monitorare il mercato in vista della prossima sessione estiva, cercando di trovare un nuovo esterno per rimpiazzare Juan Cuadrado e Alex Sandro, entrambi in scadenza a giugno 2023.

La società bianconera ha sondato il terreno per diversi terzini, non solo durante l’ultima sessione estiva ma anche in quella invernale appena conclusa. La Juventus ha seguito da vicino Pedro Porro che, però, è stato accolto dal Tottenham di Antonio Conte, dopo l’accordo con lo Sporting CP per il prestito. Un altro esterno che piace molto ai bianconeri è Alejandro Grimaldo, spagnolo classe ’95 del Benfica che nel girone di Champions League è stato avversario proprio della Juventus, contribuendo al passaggio del turno del club portoghese che oggi affronterà il Club Brugge negli ottavi di finale. Grimaldo è in scadenza col Benfica a giugno 2023. Il suo futuro sembra distante da ‘Las Aguias’, viste le numerose pretendenti sul mercato. Durante la trasmissione gli interlocutori hanno tirato in ballo due big spagnole, Real Madrid e Barcellona che sarebbero in pole per il terzino sinistro.

Juventus, addio Grimaldo: “Al Real Madrid o al Barcellona”

Durante la trasmissione ‘OJogo’, legata al celebre quotidiano portoghese, è stato affrontato anche il tema calciomercato relativo Porto e soprattutto al Benfica.

Tra gli argomenti affrontati in trasmissione si è parlato, naturalmente, della clamorosa e cessione di Enzo Fernandez al Chelsea nelle ultime ore di mercato invernale. Ma non solo. Durante la trasmissione portoghese i protagonisti hanno affrontato anche la situazione di Alejandro Grimaldo, in scadenza a fine stagione e nel mirino di tanti tip club. Di seguito il commento di Álvaro Magalhães e Shéu sul futuro del terzino sinistro spagnolo: “Per partire deve essere per una destinazione prestigiosa che abbia ambizioni pari o superiori al Benfica, come il Real Madrid o il Barcellona. Grimaldo è stato un grande professionista fin ora, ma lì ci sono tanti terzini sinistri e il Benfica deve pensare anche alla parte economica e finanziaria”. Grimaldo è cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del Barcellona e per lui sarebbe un ritorno. Anche il Real Madrid, però, è una pista più che valida, soprattutto alla luce della partenza a fine stagione di Nacho Fernandez. Anche questa volta la Juventus rimane in ‘trappola’.