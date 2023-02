Calciomercato Juventus, nuovi dettagli sulla firma: accordo fino al 2027

Calciomercato Juventus, ci sarebbero nuovi dettagli per la firma che prevede un accordo totale fino al 2027: i dettagli.

Stando all’ultima indiscrezione, adesso, è sempre più vicina la firma del rinnovo di contratto che tanto vorrebbe lo stesso mister Allegri. Secondo l’ultima indiscrezione, infatti, il difensore potrebbe raggiungere un accordo totale.

Come scrive Momblano su Twitter, adesso, il nuovo accordo che prevede il rinnovo di Danilo, ormai vero e proprio trascinatore della squadra di Allegri, vedrà l’accordo con il laterale avere questi dettagli precisi.

Danilo rinnovo pronto | Prolungamento fino al 2027

Come scrive Momblano, infatti, l’accordo per il rinnovo di Danilo potrebbe cambiare. Il nuovo accordo, infatti, prevederebbe “Un prolungamento 2025, scatto automatico 2026 a obiettivi facilmente raggiungibili più opzione finale unilaterale 2027 in mano eventualmente al club“.

Allegri vuole consolidare le sue certezze e il brasiliano, dati alla mano, rappresenta tutte le caratteristiche del giocatore che può e farà la differenza. Un futuro veterano amatissimo dai giocatori ma più in generale dall’ambiente, date le – ormai – impeccabili prestazioni. Tutto pronto, dunque, per il rinnovo che se ufficializzato consoliderà il brasiliano in bianconero ancora per diverso tempo, fino al 2027. Un colpo importante in ottica futura che a questo punto sancisce ciò che più fa comodo in questo momento, solide realtà su cui ripartire, insieme all’ausilio necessario dei giovani che saranno al centro del progetto nella prossima stagione.