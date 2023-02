Incontro in sede con il Barcellona: scatto decisivo, addio Juventus

L’agente del big incontra in sede la dirigenza del Barcellona: scatto decisivo e Juventus beffata

La Juventus ha messo tanti giocatori nel mirino in vista della prossima sessione estiva di calciomercato. Sicuramente il presupposto principale è che arrivi la qualificazione in Champions League.

In caso contrario, non solo il club perderebbe molti soldi, ma non avrebbe neppure quello status per arrivare a certi tipi di giocatori. Uno di questi è İlkay Gündoğan. Il centrocampista tedesco classe ’90 è un perno della Germania e del Manchester City con cui ieri ha superato l’Arsenal 3-1, agganciandolo in classifica. Pep Guardiola ha una stima sconfinata nei suoi confronti e lo considera fondamentale nel suo scacchiere tattico. Un giocatore a 360 gradi, capace di realizzare 8 gol in Premier nella scorsa stagione e addirittura 13 l’anno prima. Numeri eccezionali per un centrocampista che quest’anno ha collezionato 3 gol e 3 assist. Gundogan è in scadenza a giugno 2023 e non ha ancora rinnovato il contratto con i citizens. Il suo nome è stato accostato spesso alla Juventus ma adesso tante big lo hanno puntato, alla luce della sua situazione contrattuale, una su tutte il Barcellona di Xavi che è a caccia di un nuovo centrocampista che possa affiancare Pedri e Gavi.

Juventus, sfuma il sogno Gundogan: incontro col Barcellona

Il Barcellona fa sul serio e intende mettere le mani sul centrocampista tedesco, prima che la concorrenza diventi troppo agguerrita.

Come riportato da Jerard Romero, l’agente di Gundogan ha incontrato questa mattina proprio la dirigenza del Barcellona. Attualmente la possibilità che l’attuale centrocampista del Manchester City possa trasferirsi in Catalogna è molto concreta e reale. Pep Guardiola lo considera centrale nel suo progetto, ma allo stesso tempo la sua situazione contrattuale porta a pensare che il suo percorso al City sia arrivato alla conclusione. Gundogan era approdato a Manchester nel 2016 dopo aver disputato 5 stagioni in Germania con la maglia del Borussia Dortmund e prima con quella del Norimberga. Con i citizens è riuscito a conquistare ben 4 campionati, oltre a 4 coppe di Lega inglese, 2 Community Shield e una coppa d’Inghilterra. Per completare in bellezza il suo percorso al City gli manca solo la Champions League che spera di poter alzare quest’anno. La Juventus continua a vederlo come una suggestione di mercato, adesso più che mai lontana dopo il concreto inserimento del Barcellona che è già in contatto con l’agente del giocatore per un potenziale super colpo a costo zero per l’estate.