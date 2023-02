Calciomercato Juventus, la svolta è arrivata: hanno scelto De Zerbi

By

Calciomercato Juventus, nonostante tutto, alla fine, si andrà ancora su un made in Italy. Decisione presa per la nuova panchina.

L’ipotesi che adesso può davvero concretizzarsi. Secondo l’ultima indiscrezione, adesso, potrebbe essere proprio De Zerbi il sostituto ideale per una panchina così importante.

Vista l’attuale situazione, tutt’altro che positiva, data anche l’ultima prova europea poco convincente, in casa londinese si pensa già al futuro e al possibile sostituto. Secondo l’ultima indiscrezione, infatti, il Tottenham avrebbe già scelto il possibile nuovo allenatore della propria squadra al posto di Conte che a questo punto lascerebbe la società a fine stagione. Si tratta di un tecnico in ascesa che già in Italia ha sancito le sue qualità. Ora al Brighton dalla prossima stagione potrebbe esserci già l’ascesa.

Calciomercato Juventus, De Zerbi al posto di Conte | Tottenham convinto

Il club inglese potrebbe puntare, nuovamente, su un made in Italy. Un profilo che sta acquistando, partita dopo partita, più entusiasmo ma anche più certezze. Ormai è pronto per una panchina importante, di una big. Il suo bel gioco sembra convincere i piani alti degli Spurs che adesso valutano già l’alternativa all’ormai sempre più possibile partente Antonio Conte.

Come si legge dal portale inglese di ‘footballinsider247’, il Tottenham sarebbe già “molto impressionato” dai risultati ottenuti dal tecnico De Zerbi ma soprattutto dal suo bel calcio che sembra essere il desiderio del presidente del club londinese. Il numero di gol del Brighton è salito alle stelle sotto la gestione De Zerbi e, ormai, il loro bottino di 39 gol in Premier League in questa stagione è stato battuto soltanto dal Manchester City, Arsenal e dallo stesso Tottenham, ma la differenza di rosa di queste squadre e quella del Brighton è chiaramente visibile. La qualità dimostrata dal tecnico sembra già bastare a convincere i piani alti degli Spurs che nel caso dell’addio di Conte punteranno tutto su di lui.