Calciomercato Juventus, clamoroso Morata: lo scambio lo riporta da Allegri

Calciomercato Juventus, il futuro di Alvaro Morata potrebbe riservare interessanti colpi di scena: le ultime notizie dalla Spagna.

Manca sempre meno al fischio d’inizio di Juventus-Nantes, gara valida per i play off di Europa League. Appuntamento che i bianconeri non possono permettersi di fallire per dare un senso ad una stagione che sta presentando notevoli difficoltà, dentro e fuori dal campo.

Allegri si aspetta risposte importanti dai suoi ragazzi per dare la caccia a quello che è diventato per forza di cose uno degli obiettivi più importanti della stagione. Da capire se il tecnico livornese deciderà alla fine di schierare nuovamente il tridente offensivo con Di Maria, Vlahovic e Chiesa. A proposito di attacco, le ultime indiscrezioni che trapelano dalla Spagna non possono essere fatto trascurate. Secondo quanto riferito da todofichajes.com, infatti, non sarebbero affatto tramontate le chances legate ad un possibile ritorno in bianconero di Alvaro Morata.

Calciomercato Juventus, scambio Morata-Vlahovic: le ultime dalla Spagna

Dopo aver provato a tastare il terreno con l’Atletico Madrid nei mesi scorsi, infatti, la Juventus potrebbe ritornare seriamente alla carica nel caso in cui dovessero presentarsi le condizioni giuste. Ricordiamo che lo spagnolo è legato ai Colchoneros da un contratto in scadenza nel 2024. Scenario che pone l’Atletico nelle condizioni di dover ridimensionare drasticamente le proprie richieste economiche. Nei mesi scorsi gli iberici hanno rispedito al mittente offerte da 15 milioni di euro per il proprio attaccante che però potrebbe essere inserito in una maxi operazione con la Juve.

Ricordiamo che sul taccuino dell’Atletico campeggia da diverse settimane il nome di Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo, per il quale la Juventus non è comunque disposta ad ascoltare offerte inferiori ai 100 milioni di euro, è finito nel mirino di diversi club di Premier League pronti a darsi battaglia per il suo acquisto. Anche l’Atletico sta sondando la situazione e potrebbe ingolosire la Juve inserendo nella trattativa con la Juve proprio quel Morata a più riprese elogiato da Max Allegri. Al momento si tratta solo ed esclusivamente di un’idea: in futuro chissà…