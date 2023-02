Il Barcellona come la Juventus, incubo Serie B: verdetto ufficiale

Il Barcellona nel caos a poche ore dal big match contro il Manchester United in Europa League: incubo Serie B come la Juventus, arriva il verdetto

Il fantasma della Serie B continua ad aleggiare attorno alla Juventus ma negli ultimi giorni ha preso piede anche in casa Barcellona in merito al ‘caso Negreira’.

Enriquez Negreira è stato indagato dall’Agenza delle Entrate per pagamenti di circa 1.4 milioni di euro (tra il 2016 e il 2018) alla sua società, la Dasnil 95, da parte del Barcellona. Negreira è un ex arbitro professionista. Il Barcellona, stando a quanto riconosciuto dallo stesso ex arbitro, lo avrebbe pagato per consulenza tecnica, per assicurarsi che tutto fosse neutrale. Il club catalano rischia un processo stile ‘Calciopoli’ per la Juventus. Il patron del Barça, Joan Laporta ha sottolineato come intenda intervenire legalmente contro coloro che vogliono macchiare l’integrità e l’immagine del club, e lo ha fatto presente tramite un comunicato ufficiale. Il club blaugrana rischierebbe una penalizzazione di punti se non addirittura la retrocessione in seconda categoria spagnola. Uno scandalo che investe il Barcellona a poche ore dal big match di Europa League contro il Manchester United.

Caso Barcellona, il punto del club: “Pratica comune a tutti”

“Dalla Liga rispetteremo le indagini che la Procura sta per fare e, se deciderà di sporgere denuncia, dovremo presentarci nel processo penale”.

Queste le parole del presidente della Liga Javier Tebas. Parole pronunciate in un video pubblicato sui canali ufficiali dell’istituzione calcistica, in merito al ‘caso Negreira’ che ha coinvolto il Barcellona. Javier Tebas ha scartato la possibilità che aveva preso piede negli ultimi giorni su un possibile approdo in Serie B del Barcellona e su eventuali sanzioni sportive. Lo stesso presidente della Liga spagnola ha detto: “Non è possibile che esistano sanzioni, in quanto tra il 2018 e il 2023 sono trascorsi cinque anni e questo tipo di sanzioni va in prescrizione dopo tre anni”.

La trasmissione radiofonica ‘Qué t’hi jugues’ (Cadena Ser Barcellona) e il quotidiano madrileno ‘AS’ hanno rivelato: il Barcellona negli anni 2016, 2017 e 2018 ha versato oltre 1,3 milioni di euro a un ex arbitro che in quel momento era il vicepresidente del comitato arbitrale spagnolo. Secondo il Barcellona i soldi venivano pagati per avere in cambio relazioni sugli arbitri, “pratica comune in tutte le società“, come rivelato dal comunicato del club catalano. Per gli investigatori invece “il Barcellona voleva assicurarsi che non fossero prese da parte degli arbitri decisioni sfavorevoli”.