Formazioni ufficiali Juventus-Nantes: Allegri rivoluziona l’attacco

Juventus-Nantes, le formazioni ufficiali: le scelte di Allegri in vista del play off di Europa League. Novità in attacco, le ultimissime.

Su il sipario. All’Allianz Stadium è ormai tutto pronto per il fischio d’inizio di Juventus-Nantes. Appuntamento che la compagine di Allegri non si può permettere di fallire. Reduci dai tre successi consecutivi ottenuti contro Lazio, Salernitana e Fiorentina, Di Maria e compagni affrontano il Nantes nei play off di Europa League.

La Juve vuole strappare il pass per gli ottavi di finali di UEL. Missione sulla carta fattibile per risolvere la quale, però, servirà una gara perfetta sotto tutti i punti di vista. Risolto il dubbio della vigilia: in attacco giocheranno Di Maria, Vlahovic, e Chiesa. Confermatissima la difesa a tre: davanti a Szczesny spazio a Danilo, Bremer e Alex Sandro. Linea di centrocampo costituita da De Sciglio e Chiesa sugli esterni, con Fagioli, Paredes e Rabiot in mezzo. Il francese, che contro la Fiorentina ha messo a referto un goal di nevralgica importanza, avrà il compito di provare a rompere le linee avversarie con i suoi strappi. Ecco le scelte complete:

JUVENTUS (3-4-2-1) Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; De Sciglio, Fagioli, Paredes, Rabiot, Chiesa; Di Maria; Vlahovic.