“Juventus in Serie B”: la ‘sentenza‘ provocatoria arriva allo stadio

Juventus, ieri sera la sfida con il Nantes finita per 1-1 e poi le polemiche non solo in campo ma anche sugli spalti: cosa è successo.

Una sfida turbolenta quella di ieri sera. I ragazzi di Allegri hanno concluso la sfida di Torino con un pareggio che non è stato esente da polemiche, soprattutto per il mancato rigore finale visto anche al var ma nonostante un tocco palese del difensore è stato dato fallo in attacco.

Ma le cosiddette polemiche sono state, anche, fuori dal campo, o meglio, più precisamente, sugli spalti. Lo sfottò dei tifosi francesi del Nantes, presenti numerosi a Torino è già diventato virale.

Juventus, i tifosi del Nantes e lo sfottò sugli spalti: “Serie B, Serie B”

Come riportano infatti da ‘Goal.com’, i tifosi del Nantes si sono resi protagonisti sugli spalti con sfottò diretti, proprio, agli altri tifosi bianconeri presenti in massa all’Allianz Stadium. La questione riguarda, appunto, l’inchiesta Prisma e i punti di penalizzazione. Per sbeffeggiare i bianconeri, i francesi hanno iniziato ad urlare la parola “Serie B“. Che non è passata nemmeno indifferente alle telecamere.

I tifosi del Nantes, arrivati in massa a Torino per sostenere la propria squadra, sono stati molto chiassosi durante la partita. Proprio perché, appunto, i bianconeri sono una squadra con tenore internazionale e il fatto di giocarci contro ha creato ancora più enfasi nei tanti supporter che si sono resi protagonisti in negativo anche per questo gesto. Si legge proprio da ‘Goal.com’, che al fischio finale si sono scatenati. Adesso i bianconeri dovranno ribaltare un match che hanno dominato ma che ha visto un pareggio finale. Il ritorno sarà dunque decisivo. Staremo a vedere cosa succederà.