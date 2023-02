Mani, rigori, Var: Juventus derubata in Europa, la lista degli errori contro è infinita

Mani, rigori, Var: quello di ieri sera è stato l’ennesimo episodio contro la Juventus in Europa. Eh sì, ma i bianconeri rubano

La cosa bella e che facendo un giro sui social si leggano i commenti dei tifosi interisti, milanisti e napoletani che si divertono a prendere in giro i tifosi bianconeri e la Juventus dopo il pareggio di ieri sera. Niente, nemmeno quando siamo fuori dai giochi riescono a pensare ad altro, loro. E vabbè, non si rendono conto che qualcuno per forza di cose rimarrà senza vincere nulla quest’anno, e ovviamente il messaggio è riferito ai tifosi del Milan.

Se poi vogliamo considerare la Supercoppa un trofeo, che quando la vinceva la Juve nemmeno veniva considerato, allora i tifosi interisti possono stare tranquilli, loro in bacheca una coppetta l’hanno messa. E del Napoli non si può dire nulla, avviato verso il terzo scudetto (terzo!) della propria storia. Insomma, tutti come sempre contro la Juventus e per questo le parole di Buffon di ieri risuonano come un monito da prendere in seria considerazione.

Mani, rigori e Var, tutti gli episodi (a memoria) contro la Juventus

Tornando ai discorsi seri, ieri sera contro il Nantes la Juve ha subito l’ennesimo furto in Europa. Un rigore nettissimo che non si capisce, innanzitutto, come non possa essere visto senza monitor. Una decision assurda quella dell’arbitro che non ha mandato i bianconeri dal dischetto all’ultimo secondo. Ma voi ve lo immaginate cosa sarebbe successo al contrario?

L’episodio di eri è solamente l’ultimo contro la Juve visto negli ultimi anni: a memoria ne ricordiamo diversi, come il fallo di Benatia su Ronaldo all’ultimo istante che ha spezzato il sogno di una rimonta storica. Il fallo su Ronaldo, questa volta però in maglia bianconera, contro il Porto per il possibile 2-2. Il rigore concesso al Lione e poi “tornato” alla Juventus. Ma la frittata ormai era stata fatta. Questi sono i recenti, questi sono quelli che noi ricordiamo perché ogni tanto bisogna pure farlo. Anche se in casa Juventus mai si è pensato agli arbitri. Tanto si ruba.