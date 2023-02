Erede Cuadrado, Champions guastafeste: per la Juventus è notte fonda

Erede Cuadrado, questa sarà verosimilmente l’ultima stagione in bianconero dell’esterno colombiano.

Due vittorie consecutive in Serie A con Salernitana e Fiorentina e un pareggio nell’andata del playoff di Europa League coi francesi del Nantes. All’orizzonte, la gara contro lo Spezia. In casa Juventus si lavora senza sosta e si pensa, nel frattempo, anche al futuro.

Al calciomercato estivo, nello specifico, che potrebbe permettere alla società di rinforzare la rosa e di fare qualche acquisto che possa dare nuova linfa alla squadra. Gli obiettivi nel mirino sono tanti, ma c’è un giocatore che più di altri fa gola ai bianconeri. Si tratta di Alejandro Grimaldo, terzino del Benfica con il contratto in scadenza a luglio. Peccato solo che, come riporta Football Insider, la società torinese non sia la sola a tenerlo d’occhio.

Erede Cuadrado, se il Newcastle va in Champions League parte l’assalto a Fresneda

Secondo le indiscrezioni trapelate in queste ore, un club di Premier League sarebbe in procinto di iniziare a corteggiare il talentuoso spagnolo. Si tratta del Leeds, che pare intenzionato ad accaparrarsi l’esterno mettendo sul piatto un’offerta irrinunciabile.

Cosa che ovviamente complicherebbe i piani della Juventus e che, qualora andasse in porto, costringerebbe la società a rimescolare le carte. E sarebbe un peccato, visto che Grimaldo ha tutte le caratteristiche di cui la Vecchia Signora è in cerca per sopperire all’ormai prossima assenza di Alex Sandro e Juan Cuadrado. I due, come noto, a fine stagione lasceranno Torino, ragion per cui la società ha disperatamente bisogno di rinforzi sulle corsie esterne. Da qui l’idea di assoldare lo spagnolo, che non ha ancora deciso cosa fare del suo futuro. Sempre secondo Football Insider il Newcastle, altro club inglese, si sta muovendo per Ivan Fresneda, classe ’04 del Real Valladolid, inseguito anche da Madama, che ne vorrebbe fare l’erede di Cuadrado. Ma tutto dipenderà dalla qualificazione dei Magpies alla prossima Champions League.